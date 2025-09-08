鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-08 17:52

‌



因應近期美國關稅政策調整，造成國際金融市場波動加劇，匯率持續起伏，對我國外銷企業營運及出口利潤穩定帶來嚴峻挑戰。為維持國家經濟發展動能並協助產業強化國際競爭力，金管會銀行局特別邀集銀行公會研議，凝聚銀行力量，推動以下各項匯率避險協助措施，攜手企業共度難關：

救匯損！銀行公會攜手金管會推匯率避險方案 祭4招助企業穩定出口利潤。（圖：shutterstock）

一、 銀行已推出全方位之匯率避險產品，包括遠期外匯及外匯選擇權等，協助企業靈活管控匯率波動、有效管理財務風險及鎖定合理利潤；同時，配合中小企業信用保證基金，提供避險額度信用保證，協助中小企業以低門檻、低成本、低風險方式進行匯率避險並減免保證手續費。

‌



三、 部分銀行已對企業辦理多場說明會及課程進行說明及輔導，銀行公會亦將透過相關商協會之管道，協同銀行針對受關稅及匯率影響較為顯著產業之財務部門人員，辦理外匯避險相關說明課程，協助進出口客戶熟悉並運用匯率避險工具，強化企業財務韌性，共同打造更穩健的經營環境。