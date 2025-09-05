〈台幣〉美降息成定局？拋匯力道轉強 收升8.9分至30.615元
鉅亨網記者王莞甯 台北
在市場高度預期美國聯準會 9 月將降息的情勢下，新台幣今 (5) 日全日處升值格局，終場收在 30.615 元，升值 8.9 分，台北外匯經紀公司成交值放大至 14.42 億美元，市場拋匯力道明顯轉強。
新台幣今日以 30.68 元、升值 2.4 分開出，最高一度來到 30.537 元，終場收在 30.615 元，全日高低價差 1.43 角。
觀察主要亞幣，韓元和泰銖升 0.3% 上下，新台幣收升 0.29%，星元升逾 0.2%，日元升 0.15% 左右，人民幣升 0.05% 上下，而美元指數下跌近 0.3%。
統一投顧表示，美國服務業 8 月活動加速擴張，不過有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，美國 8 月民間企業新增就業人數 5.4 萬，遠低於市場預期，顯示就業市場降溫，凸顯需求與勞動市場出現分歧，而多項調查指出，關稅推升的物價壓力仍是產業面臨的主要挑戰，本周焦點轉向今晚的非農就業報告。
