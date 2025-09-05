〈台幣〉美降息成定局？拋匯力道轉強 收升8.9分至30.615元

在市場高度預期美國聯準會 9 月將降息的情勢下， 新台幣 今 (5) 日全日處升值格局，終場收在 30.615 元，升值 8.9 分，台北外匯經紀公司成交值放大至 14.42 億美元，市場拋匯力道明顯轉強。

統一投顧表示，美國服務業 8 月活動加速擴張，不過有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，美國 8 月民間企業新增就業人數 5.4 萬，遠低於市場預期，顯示就業市場降溫，凸顯需求與勞動市場出現分歧，而多項調查指出，關稅推升的物價壓力仍是產業面臨的主要挑戰，本周焦點轉向今晚的非農就業報告。