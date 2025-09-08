鉅亨投資雷達》為何債券可能成為新興市場投資的最大贏家？
投資新興市場時，許多人第一時間想到的往往是股市，因為經濟成長與高報酬似乎天生連結。然而許多人卻會發現，實際上經濟數據亮眼，股市卻不一定同步上漲。那麼，想要投資新興市場的人是否有更好的選擇呢？
1. 新興市場的必經之路
歷史經驗顯示，隨著一個國家由「高成長」邁向「穩定」，經濟成長率與殖利率往往同步下行。美國就是典型案例：1960 年代到 1980 年代經濟高成長、債券殖利率高；但隨著經濟逐步成熟，名目成長率和公債殖利率一路往下。
隨著新興經濟體逐步邁向成熟，其經濟成長模式將趨於穩定，央行政策獨立性有望增強。這通常意味著通貨膨脹壓力減輕，公債殖利率具備下行空間，進而推升債券價格，這正是債券能在經濟成熟過程中帶來報酬的核心邏輯。
2. 經濟成長和通膨下行的機會
實際的回測顯示，在通膨和經濟成長同時下行的時期，債券在 1 年、3年、5年後的平均報酬率，均顯著優於通膨和經濟成長同時上行的時期。且隨著下行時間越長期間的表現越佳，5 年期間，前者報酬率高達 52.6%，遠勝上行期的 22.5%。這也意味著，當新興市場持續發展，在經濟成長與通膨漸趨穩定的背景下，債券市場存在可觀的獲利潛力。
3. 高通膨、高成長國家的債券潛力
承接前述通膨和經濟成長呈現下行期債券表現最佳，那麼目前仍處於高通膨、高成長的國家，未來就隱含著最大的債券潛力。當這些國家逐步控制通膨、進入穩定增長階段時，殖利率將有更大的下行空間，債券價格的增長機會自然更高。
值得注意的是，這些國家多屬「前緣市場」，資訊透明度不足、政治風險與流動性問題明顯。對一般人而言，這並非能輕易靠自己研究就能駕馭的市場。因此，更需要仰賴專業基金經理人，透過嚴謹的研究與分散布局，幫你挑選合適的債券標的，把握潛在的超額回報，同時降低風險。
鉅亨投資策略
債券是新興市場投資的關鍵拼圖
新興市場投資，不該只看股市。歷史告訴我們，經濟成熟伴隨殖利率下行，債券價格因此受惠，而在當前仍處於高通膨、高成長的前緣市場，未來的債券潛力更大。善用利率下行空間帶來的價格機會，並透過分散風險的基金配置，就能在專業經理人的帶領下，把握新興市場的債券紅利，讓投資組合在波動的環境中行穩致遠。
