ETF續熱！上周再吸2.4萬人 0050重奪單周人氣王 高息ETF包辦第2到第4最吸睛
鉅亨網記者張韶雯 台北
根據最新市場統計數據顯示，在全球股市於高檔區間震盪的市況下，投資人資金配置策略明顯轉向穩健標的，台股 ETF 市場單週受益人數大幅增加逾 2.4 萬人，反映市場風險偏好的調整趨勢，老字號的元大台灣 50 (0050-TW) 單週新增受益人數達 1.6 萬人，再奪人氣王寶座。
從市場資金流向觀察，上週美國非農就業數據公布後，市場對聯準會降息預期升溫，緩解了先前的利率壓力，投資人風險偏好有所回升。然而，在全球經濟前景仍存不確定性的情況下，具備穩健基本面支撐與現金流保障的 ETF 商品，仍是資金配置的主要方向。
據最新統計，指標性商品元大台灣 50(0050-TW) 表現最為突出，單週新增受益人數達 1.6 萬人，重新奪回市場人氣王地位。
市場分析師認為，在當前市況不明朗的環境下，投資人對於具市場代表性的寬基指數型商品信心度明顯提升，0050 作為台股市值前 50 大企業的投資標的，成資金避風港的首選。
高息類 ETF 同樣展現強勁吸金能力，群益台灣精選高息（00919-TW）以新增 7,984 名受益人位居第二，規模更大幅增加 154 億元，顯示在利率環境變化的預期下，投資人對穩定現金流商品的需求持續升溫。傳統高息龍頭元大高股息（0056-TW）及富邦特選高股息 30（00900-TW）亦分別增加 483 人及 316 人，維持穩定的市場地位。
值得關注的是，新興高息商品 FT 臺灣永續高息（00961-TW）增幅擠進 5 名，成為榜單中的黑馬。該檔 ETF 自推出以來規模快速成長，已突破 50 億元大關，受益人數更在短短數月內倍增至逾 3 萬人，規模成長幅度超過 5 倍。
投信業者表示，00961 之所以能在競爭激烈的高息 ETF 市場中脫穎而出，關鍵在於其獨特的選股策略。有別於傳統高息商品僅以股利率作為篩選標準，00961 採用股東權益報酬率（ROE）為核心選股指標，旨在挑選兼具獲利能力與成長性的優質企業。
表：上週台股熱門指數型 ETF 排名
|
排名
|
股票代號
|
ETF 名稱
|
規模變化 (億元)
|
受益人變化 (人)
|
1
|
0050
|
元大台灣 50
|
-9.15
|
16,310
|
2
|
00919
|
群益台灣精選高息
|
154.08
|
7,984
|
3
|
0056
|
元大高股息
|
43.20
|
483
|
4
|
00900
|
富邦特選高股息 30
|
7.44
|
316
|
5
|
00961
|
FT 臺灣永續高息
|
1.50
|
271
|
6
|
00701
|
國泰股利精選 30
|
1.00
|
228
|
7
|
0052
|
富邦科技
|
0.81
|
139
|
8
|
00952
|
凱基台灣 AI50
|
-0.24
|
121
|
9
|
00918
|
大華優利高填息 30
|
-1.52
|
43
|
10
|
006201
|
元大富櫃 50
|
0.09
|
26
資料來源：CMoney 資料日期：2025.9.8
