三星提供蘋果iPhone相機影像感測器時程延後！郭明錤：可能要到2027年

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-08 06:10

先前有消息指出，三星計畫在 2027 年為蘋果 (AAPL-US) iPhone 18 系列供應影像感測器（CIS），挑戰索尼 (SONY-US) 在該領域的長期壟斷。不過，分析師表示，這項計畫的全面量產將比原先預期延後，可能要到 2027 年才能開始。

三星提供蘋果iPhone相機影像感測器時程延後。(圖：Shutterstock)

先前有傳言稱，三星將為 iPhone 18 系列提供一款三層堆疊 CMOS 相機影像感測器，能在多方面提升拍攝效果。

然而，知名分析師郭明錤於週日（7 日）指出，計畫已有變動，原本預計於 2026 年量產的感測器，現在可能要延後到 2027 年才能製造，他未透露延期原因。

郭明錤表示：「三星出貨 iPhone 用影像感測器的時程較預期延後，可能要到 2027 年才開始。」

外媒分析指出，雖然三星在螢幕、DRAM 及 NAND 等零組件供應上已累積多年經驗，但對於相機影像感測器，仍需向蘋果證明其技術實力。

值得注意的是，這款新型感測器也不會直接搭載於高階旗艦 iPhone 上。郭明錤指出，「三星供應的超廣角影像感測器，預計將先導入中低階 iPhone 機型。」

這策略與蘋果過去自家 5G 數據機晶片「C1」做法相似。C1 先在 iPhone 16e 上亮相，再於 iPhone 17 系列推出更新的 C2，藉此優化晶片性能。

對三星而言，這是進一步提升相機技術的良機。擁有蘋果這位重要客戶，讓三星可投入更多資源研發高品質相機影像感測器，未來也能應用於自家旗艦手機。