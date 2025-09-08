海外需求減弱 中國8月出口成長4.4% 不如預期

最新數據顯示，中國 8 月以美元計價出口年增 4.4%，海外需求減弱，價格下跌，導致出口額下降，中國 8 月出口成長不如預期。

據《彭博》報導，中國海關總署周一（8 日）宣布，8 月出口較一年前攀升 4.4%，升幅不如經濟學家原估的 5.5%。進口上升 1.3%。

8 月進出口達到 人民幣 3.87 兆元，成長 3.5%。其中，出口 2.3 兆元，增長 4.8%，進口 1.57 兆元，成長 1.7%。

今年前 8 個月，貨物貿易延續平穩增長態勢，進出口總值 人民幣 29.57 兆元，年增 3.5%。其中，中國對共建「一帶一路」國家進出口 15.3 兆元，成長 5.4%，佔進出口總值 51.7%。

海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年前 8 個月，進出口累計增速較上半年加快 0.6 個百分點，其中 8 月當月出口、進口均增長，已連續 3 個月實現雙增長。面對嚴峻複雜的外部環境，外貿韌性持續彰顯，活力不斷釋放。