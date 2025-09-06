美國媒體如何評價中國九三閱兵？CNN罕見表態：中國是重要但被忽視的二戰盟友

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-06 18:30

‌



週三（3 日），中國於天安門廣場舉行盛大閱兵儀式，以紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年。值得注意的是，美國主流媒體的報導焦點多集中在中國軍事力量和組織能力，而非歷史紀念主題。

美國媒體CNN罕見表態：中國是重要但被忽視的二戰盟友。(圖：REUTERS/TPG)

分析指出，美媒報導流露高度警覺與複雜情緒：既承認中國軍力現實躍升，也擔憂其對亞太戰略格局及國際秩序可能帶來的影響，反映出對中國崛起的戰略焦慮及對多極化世界秩序的不適應。

‌



不過，《CNN》也罕見評論稱，中國是「二戰太平洋戰區重要但被忽視的盟友」，並指出九三閱兵亦旨在弘揚中國對結束戰爭的貢獻，糾正西方歷史敘事偏差。

美媒聚焦中國軍事力量與新型武器

事實上，在美國主流媒體對中國九三閱兵的報導中，「震撼」與「擔憂」情緒占多數。

《CNN》和《NBC》等媒體將焦點放在中國的新型武器上，包括核彈道導彈、高超音速導彈、雷射武器、無人潛航器以及反艦導彈系列。

《CNN》評論稱，中國展示的先進武器「令人震驚」並「已領先於美國」，並指出美國「已無法像 80 年前那樣大規模生產同等數量的武器」。

《CNN》強調，這些武器的廣泛部署將使「任何對手在亞太地區與中國發生軍事對抗時面臨真正挑戰」。

《彭博》報導則指出，透過閱兵展示自主開發與快速部署能力，中國彰顯了自己邁向「世界一流」軍事力量的進程，並對西方國家構成「真正的擔憂」。

組織能力與社會協同同樣受美媒關注

不過，美媒不僅關注武器展示，也高度評價閱兵的組織與後勤能力。

《CNN》指出，天安門廣場上志願者服務完善，能說流利英語的志願者為外賓指引方向、協助媒體架設機位，呈現「奧運級別的國際盛會」管理水準。

《NBC》則形容中國軍隊徒步方隊步幅、步速與槍線「數學般精確」，顯示中國軍隊及社會對大規模協同的駕馭能力。

《美聯社》報導則指出，閱兵結束後，北京交通迅速恢復正常，長安街沿線數十萬觀眾有序散場，僅用不到 90 分鐘便恢復日常運行，被稱為「令人敬畏的後勤工程」。