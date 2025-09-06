「泰國華人」阿努廷當選泰國第32任總理！精通粵語、中泰友好關係持續深化

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-06 16:00

週五（5 日），泰國自豪泰黨黨首阿努廷（Anuthin Chanwirakun）在國會下議院投票中獲得過半數支持，正式當選泰國第 32 任總理，也是 2023 年國會下議院選舉以來的第三位總理。

「泰國華人」阿努廷當選泰國第32任總理。(圖：REUTERS/TPG)

值得注意的是，阿努廷是泰國華人後代。當選後，中國外交部發言人對阿努廷當選表示祝賀，強調中泰為親密友好鄰邦，「中泰一家親」歷久彌新。

今年適逢中泰建交 50 周年，中國表示願與泰方弘揚傳統友好、加強戰略溝通、深化務實合作，推動中泰命運共同體建設，為地區和平與繁榮作出積極貢獻。

自豪泰黨與為泰黨分別提名阿努廷和猜卡森（Chaikasem Nitisiri）作為總理候選人。依照泰國憲法，下議院 492 名議員中獲過半數支持即可當選。

泰國憲法法院於 8 月 29 日裁定前總理貝東丹違憲並解除其總理職務，全體內閣成員也須卸任，代理總理普譚及內閣繼續履行看守職責，直至新內閣產生。

為泰黨推舉黨內資深法律人士猜卡森作為候選人，但在議會各黨角力下喪失組閣主導權。最終，自豪泰黨與最大反對黨人民黨達成協議，組建聯合政府，支持阿努廷出任新任總理。

根據協議，新政府需在 4 個月內推動修憲並解散下議院，為重新選舉鋪路。分析指出，即使阿努廷當選，聯合政府也可能僅維持 4 個月。人民黨已表態，若阿努廷不遵守協議，將對其提出不信任動議。

阿努廷家族背景與教育經歷

阿努廷今年 58 歲，家族為泰國華人，祖籍廣東。其父差瓦拉 · 參威拉恭（中文名陳景鎮）曾任泰國財政部副部長、衛生部長及代理副總理，現為泰國廣肇會館終身名譽會長。

阿努廷曾表示，他是「100% 的華人後代」，中文名字為陳錫堯，家庭日常使用粵語，對中國有深厚親切感。

1985 年阿努廷赴美國伍斯特學院（College of Wooster）就讀，1989 年取得紐約霍夫斯特拉大學（Hofstra University）工業工程學士學位，1990 年畢業於泰國法政大學商學院。

阿努廷自 1996 年起涉足政治，歷任外交部顧問、衛生部副部長、商業部副部長及副總理兼衛生部長等職務。自 2023 年 9 月 5 日起，兼任副總理及內政部長。