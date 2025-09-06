美印貿易摩擦加劇 印財長：將續買俄油、捍衛能源自主權

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-06 02:59

印度財政部長 Nirmala Sitharaman 周五 (5 日) 明確表示，儘管美國總統川普持續施壓，印度仍將繼續購買俄國石油。

印度財長表示將繼續購買俄國石油，無視美國50%關稅制裁。(圖:Shutterstock)

她重申，印度會從「最符合需求」的地方採購石油。此前，美國政府已將對印度關稅調高至 50%，白宮顧問更批評印度成為克里姆林宮的「洗錢中心」。對此，Sitharaman 說，全球外交界對這種說法感到震驚，印度外交部門將適當回應。

堅持採購立場

Sitharaman 周五接受《News18》電視台訪問時說：「石油採購關係到龐大的外匯支出，是我們最大宗的進口項目，要從哪裡買必須由我們自己決定什麼最有利。我們肯定會繼續購買（俄國石油）。」

目前，印度已成為俄國海運原油最大買家，俄羅斯所提供的優惠價格幫助這個全球第三大石油消費國節省進口成本。

美方加重制裁

此舉激怒川普政府，對印度關稅調高一倍至 50%，成為全球對等關稅最高的國家之一。商務部長盧特尼克接受《彭博》電視訪問時重申，白宮要求印度停止購買俄國石油。

川普周五再次抨擊印度和俄國加強與中國的關係。印度總理莫迪和俄國總統普丁本周在中國天津出席上海合作組織峰會，與中國國家主席習近平會面討論能源到安全等合作。

中印關係新動向

談到印中關係，Sitharaman 表示，新德里和北京必須就市場准入和非關稅壁壘進行有意義討論。她說長期貿易夥伴關係需要時間發展，需要雙方真誠參與，政府將考慮放寬對中國的投資限制。

經濟衝擊與因應

川普關稅將影響運往美國超過 55% 的商品，美國是印度最大出口市場。花旗集團 (C-US) 估計，50% 關稅對印度年度 GDP 成長構成 0.6-0.8 個百分點負面影響。