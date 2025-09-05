鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-09-05 16:10

中國股市三大指數今 (5) 日齊步彈漲，創業板指領漲，上證指數重返 3800 點大關，但周線仍創 5 個月來最大跌勢紀錄。

〈陸股盤後〉三大指數強彈 滬指重返3800點 惟周線仍創四月來最大跌幅紀錄（圖：Shutterstock）

滬指 (SSEC) 今日收高 1.24% 至 3812.51 點，深證成指 (SZI) 攀漲 3.89% 至 12590.56 點，創業板指收紅 6.55% 至 2958.18 點，滬深兩市成交額合計人民幣 2.3 兆元，較前一個交易日減少 2396 億元。

盤面上，多個類股收漲，固態電池概念大漲，天華新能、先導智能、利元亨、廈鎢新能、錦浪科技等逾 20 檔個股漲停，陽光電源亦飆漲 16%，新易盛漲超 11%，賽微電子漲近 7%，半導體族群也向上走強，天嶽先進、德明利漲停，AI 概念、有色金屬、工業機械、醫藥等族群亦漲幅居前。

下跌族群方面，銀行、兵裝重組概念、保險、石油、乳業等少數收跌，長城軍工跌逾 8%，建設工業跌逾 4%，郵儲銀行、農業銀行跌近 3%。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 4855 檔股票上漲，473 檔下跌，平盤 97 檔，滬深北三市共 197 檔股票漲幅在 9% 以上，7 檔股票跌幅在 9% 以上。

東海證券指出，供給面來看，儘管短期供給仍相對充裕，企業庫存水位較高，但整體價格仍大多上漲，本月供需格局料將繼續向好。根據半年報，部分 A 股半導體公司業績顯著成長，重量級雲端廠商雲端業務貢獻顯著，資本開支仍不斷上行，AI 概念仍是長期投資力度較大、創新較多的領域，建議保持關注。此外，中美關稅政策有一定程度緩和，但在部分技術密集型領域如 AI 晶片、半導體設備關鍵零件等美國政策仍可能保持高壓，長期半導體國產化有望繼續加速，建議逢低關注細分板塊龍頭標的。

財信證券認為，展望後市，短期快速調整期也許已接近尾聲，A 股有望逐步轉入震盪盤整格局，建議保持耐心，靜待市場止跌企穩信號出現後再行介入，但對於市場中期趨勢，仍維持偏樂觀的觀點。針對後續市場表現，可重點觀察宏觀經濟數據改善力道、海外市場環境、半年報業績揭露後機構調倉方向，以及成交量能變化。

東莞證券表示，目前充裕流動性仍是行情的主要基底，但短期受階段性超買壓力，技術面有調整需求，後市可關注兩大方向；一是市場進入牛市第二階段，類股輪動較快，關注目前漲幅和估值處於低位、景氣低位改善的領域，二是下半年經濟壓力顯現下的政策加碼信號，比如「反內卷」有望從供給端對順週期類股帶來中長期催化。

中金公司則在研究報告中指出，滬指昨跌超 1%，此次指數調整不改中期趨勢，下檔風險有限，去年 924 以來的上漲趨勢仍有望延續。目前 A 股市場整體估值處於合理水平，年初至今 A 股全球表現僅在中游位置。A 股今年獲利可望實現正成長，且下半年增速有望優於上半年。配置上，關注成長風格的擴散與輪動，紅利風格著重階段性、結構性機會。