search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納(CIEN-US)EPS預估上修至2.34元，預估目標價為105.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對喜雅納(CIEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.24元上修至2.34元，其中最高估值2.57元，最低估值2.21元，預估目標價為105.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.57(2.45)4.586
最低值2.21(2.2)3.023.95
平均值2.36(2.27)3.774.77
中位數2.34(2.24)3.54.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值47.23億55.06億62.12億
最低值45.69億49.30億54.90億
平均值46.27億52.16億57.27億
中位數46.00億51.15億55.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.323.191.001.710.58
營業收入35.32億36.21億36.33億43.87億40.15億

詳細資訊請看美股內頁：
喜雅納(CIEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCIEN

相關行情

台股首頁我要存股
喜雅納116.92+23.3%

延伸閱讀



Empty