鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納(CIEN-US)EPS預估上修至2.34元，預估目標價為105.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對喜雅納(CIEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.24元上修至2.34元，其中最高估值2.57元，最低估值2.21元，預估目標價為105.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.57(2.45)
|4.58
|6
|最低值
|2.21(2.2)
|3.02
|3.95
|平均值
|2.36(2.27)
|3.77
|4.77
|中位數
|2.34(2.24)
|3.5
|4.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|47.23億
|55.06億
|62.12億
|最低值
|45.69億
|49.30億
|54.90億
|平均值
|46.27億
|52.16億
|57.27億
|中位數
|46.00億
|51.15億
|55.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.32
|3.19
|1.00
|1.71
|0.58
|營業收入
|35.32億
|36.21億
|36.33億
|43.87億
|40.15億
詳細資訊請看美股內頁：
喜雅納(CIEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納CIEN-US的目標價調升至100元，幅度約5.26%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納CIEN-US的目標價調升至95元，幅度約5.56%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納CIEN-US的目標價調升至90元，幅度約7.14%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納(CIEN-US)EPS預估下修至2.24元，預估目標價為84.50元
下一篇