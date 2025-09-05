search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估上修至-1.07元，預估目標價為7.32元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對蔚來汽車(NIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.09元上修至-1.07元，其中最高估值-0.68元，最低估值-1.4元，預估目標價為7.32元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值-0.68(-0.68)0.370.77
最低值-1.4(-1.4)-1.24-1.22
平均值-1.08(-1.09)-0.51-0.29
中位數-1.07(-1.09)-0.54-0.29

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值149.87億264.19億352.31億
最低值112.01億145.69億133.28億
平均值132.58億188.80億216.77億
中位數132.39億186.82億216.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.69-1.04-1.30-1.76-1.53
營業收入23.55億56.03億73.17億78.50億91.33億

詳細資訊請看美股內頁：
蔚來汽車(NIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

