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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納CIEN-US的目標價調升至90元，幅度約7.14%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對喜雅納(CIEN-US)提出目標價估值：中位數由84元上修至90元，調升幅度7.14%。其中最高估值105元，最低估值66元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予喜雅納評價：積極樂觀13位、保持中立6位、保守悲觀1位。

喜雅納今(18日)收盤價為84.61元。近5日股價上漲7.14%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CIEN市場預估目標價

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