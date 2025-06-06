鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納(CIEN-US)EPS預估下修至2.24元，預估目標價為84.50元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對喜雅納(CIEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.53元下修至2.24元，其中最高估值2.97元，最低估值2.2元，預估目標價為84.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.97(2.97)
|3.6
|4.65
|最低值
|2.2(2.36)
|3.02
|3.95
|平均值
|2.35(2.56)
|3.32
|4.32
|中位數
|2.24(2.53)
|3.33
|4.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|45.99億
|51.30億
|55.98億
|最低值
|44.44億
|48.38億
|53.00億
|平均值
|45.66億
|50.04億
|54.76億
|中位數
|45.77億
|50.20億
|54.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.32
|3.19
|1.00
|1.71
|0.58
|營業收入
|35.32億
|36.21億
|36.33億
|43.87億
|40.15億
詳細資訊請看美股內頁：
喜雅納(CIEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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