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鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納(CIEN-US)EPS預估下修至2.24元，預估目標價為84.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對喜雅納(CIEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.53元下修至2.24元，其中最高估值2.97元，最低估值2.2元，預估目標價為84.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.97(2.97)3.64.65
最低值2.2(2.36)3.023.95
平均值2.35(2.56)3.324.32
中位數2.24(2.53)3.334.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值45.99億51.30億55.98億
最低值44.44億48.38億53.00億
平均值45.66億50.04億54.76億
中位數45.77億50.20億54.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.323.191.001.710.58
營業收入35.32億36.21億36.33億43.87億40.15億

詳細資訊請看美股內頁：
喜雅納(CIEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCIEN

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