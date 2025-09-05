鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-05 08:26

上市接近 3 年之際，德國豪車製造商保時捷收到一紙通知：鑑於保時捷近一年股價表現，將被踢出德國股市基準 DAX 指數。

豪車神話墜入凡塵，保時捷被踢出德國DAX指數。（圖：Shutterstock）

據《CNBC》周四（4 日）報導，根據斯托克公司（STOXX）的公告，這項變動將於 9 月 22 日生效，保時捷後續將「降級」至德國中盤股指數 MDAX。DAX 成分股一般指代德國市場市值最高的 40 檔藍籌股，也被視為衡量德國經濟的晴雨表。

針對被踢出關鍵指數一事，保時捷執行長布魯姆周四表示，降級是技術性因素，接下來的目標是儘快重返 DAX。

在被動型指數基金受到追捧的當下，加入重要指數變得愈發重要。與之相反，被踢出基準指數也意味著難逃一輪無情拋售。

從福斯汽車集團分拆出來的保時捷，於 2022 年 9 月完成 IPO，隨後一直是 DAX 成分股。保時捷在上市初期便一舉超越母公司福斯汽車，成為歐洲市值最高的汽車製造商。

要知道，福斯汽車一年交付近千萬輛汽車，而保時捷的交付量只有 30 萬輛。

時至今日，保時捷股價只剩峰值時期的三分之一。在過去 12 個月裡，保時捷的股價暴跌 33%，當前價格大致只有 IPO 發行價的一半。

擺在保時捷眼前的迫切問題，是美國關稅衝擊下不斷下降的業績。

在今年 4 月、7 月上旬和 7 月底，短短 3 個月內保時捷連續 3 次下調業績展望。目前保時捷預估 2025 年的銷售回報率最低只有 5%，此前目標至少有 6.5%。

今年第二季，保時捷的營業利潤降至 2.45 億歐元，銷售回報率僅 2.6%，寫下 2022 年 IPO 以來新低。

目前美國是保時捷最大單一市場，但在美銷售的保時捷都從歐洲進口。