上午報名、下午進廠！蘋果供應鏈滿產忙招工
鉅亨網編譯鍾詠翔
蘋果 (AAPL-US) 將在美西時間 9 月 9 日上午 10 點（台灣 10 日凌晨 1 點）在 Apple Park 史蒂夫．賈伯斯劇院（Steve Jobs Theater）舉行秋季新品發表會，中國下游供應鏈已進入生產衝刺階段。
「你現在報名，等會就帶著行李去富士康面試，面試過了，下午就可以進廠。」深圳龍華汽車站一位人力仲介表示。
一位招工仲介說，目前正在急切招工的工廠，大部分都與蘋果手機的生產有關。隨著蘋果手機發售時間臨近，多位仲介都強調「要做好加班的心理準備」。
據《財聯社》周四（4 日）報導，為了滿足巨大用人需求，廠商招聘流程也大幅簡化。上述仲介稱，目前進富士康可以不需要體檢，正式工做滿一定時間，還可以得到人民幣（下同）3,500 元返費。
為保障產能，果鏈廠商在用工成本上亦積極投入。在目前所有工廠中，小時工價格最高的是藍思科技，達 37 元 / 小時，在業界具備較強競爭力。
在廣東省內，最高的是惠州的伯恩光學，時薪達到 33 元 / 小時；深圳最高的是富士康，工價為 26 元 / 小時。對比之下，省內非果鏈企業招工價格多為 25 元 / h 以下。
值得一提的是，上述仲介人士也坦言，今年招工價與去年同期基本持平，甚至略微低一、兩元。他解釋：「工廠的工價影響因素很多，大環境、訂單，等等。」
Counterpoint 高級分析師 Ivan Lam 說，整體來看，今年 iPhone17 的供應鏈策略改變主要體現在生產地區。
「一方面，今年顯示面板等其他零部件的供應比例不會有太大變化；另一方面，印度工廠將首次同步進行四款新機型的『新產品導入』（NPI），銷往美國市場的 iPhone 17 將主要由印度工廠生產和組裝，中國大陸的產區將繼續作為中國、日本、歐洲等主要市場的核心出貨地。」
Ivan Lam 預測，2025 年第四季，iPhone 17 系列在中國的銷量可能會有個位數下滑。
他認為，銷量承壓的核心因素有三：
一是 iPhone 16 降價已提前釋放部分換機需求；
二是新機潛在價格上漲，可能抑制消費者熱情；
三是華為、小米 (01810-HK) 等中國國產品牌將在同期發表旗艦機型，市場競爭加劇會壓低蘋果需求。
