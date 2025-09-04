中國外交部：習近平將與金正恩舉行會談
中國外交部周四 (4 日) 表示，北韓領導人金正恩將在訪中期間，與中國國家主席習近平舉行會談，就中朝關係和共同關心的問題深入交換意見。
中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會時表示，金正恩前來中國出席九三紀念活動，和舉行會談具有重要意義，中方願同朝方加強戰略溝通，深化治國理政經驗交流。中方願同朝方一道，加強戰略溝通，密切交往合作，深化治國理政經驗交流，推動各自社會主義事業和中朝傳統友好合作關係不斷向前發展。
金正恩此行不僅是時隔 6 年再訪中國，更是北韓最高領袖 70 年來首次參加中共閱兵，成為國際矚目焦點。在閱兵式上，金正恩與習近平互動頻繁熱絡，兩人多次交頭接耳，展現兩國緊密的關係。
金正恩罕見穿著黑西裝亮相、座車車牌號碼暗藏政治意涵，以及愛女金主愛隨行等細節，都被外界視為北韓對國際社會釋放的政治訊息。
綜合外媒報導，分析認為，金正恩此次罕見穿著黑西裝亮相，這是北韓想營造「正常國家」領袖形象的策略。此外，金正恩這次乘坐全新邁巴赫座車，車牌號「7271953」正是北韓定義的韓戰停戰日，象徵對美國不低頭，同時強調中朝抗美盟友的關係。
