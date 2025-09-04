比亞迪「敗家」的豪賭：研發投入是淨利潤兩倍 贏得巨大未來

鉅亨網新聞中心 2025-09-04 13:00

比亞迪「敗家」的豪賭：研發投入是淨利潤兩倍 卻贏得巨大未來。(圖:shutterstock)

根據最新財報，比亞迪今年上半年的研發投入高達 309 億元人民幣，較去年同期增長 53%，穩坐「A 股研發之王」寶座。

值得注意的是，這個數字不僅遠超過同期 155 億元的淨利潤，更是其兩倍之多，意味著比亞迪賺進的每一塊錢，都毫不猶豫地投入了技術的深耕與創新。若將其研發投入與其他新興汽車製造商相比，比亞迪上半年的研發經費幾乎等同於蔚來、小鵬、零跑等車企上半年的總營收，其對技術的執著與魄力可見一斑。

這份對研發的執著並非一朝一夕。從 2011 年到 2024 年的 14 年間，比亞迪有 13 年的研發投入都超越了當年的淨利潤，累計投入已超過 2,100 億元。比亞迪董事長王傳福曾形象地將技術研發比喻為「養魚」，認為「池子大了養的魚才能多」。

比亞迪的「技術魚池」正是在巨額投入的灌溉下，不斷擴大與深化，為未來的技術爆發奠定了堅實基礎。

日均申請 45 項專利 築起競爭壁壘

巨額的研發投入直接催生了比亞迪在技術上的井噴式突破。今年上半年，比亞迪一口氣推出了多項引領行業潮流的尖端技術，例如旨在實現「全民智駕」願景的「天神之眼」輔助駕駛系統，顛覆性的「超級 e 平台兆瓦閃充」技術，以及創新的靈鳶車載無人機系統。

此外，比亞迪更成為全球首家對智慧泊車做出「全面安全兜底」承諾的車企，這份自信正是來自於其強大的技術底蘊。

除了新技術的發布，比亞迪的專利數量也充分證明了其強大的研發實力。根據中汽信科發布的權威榜單，比亞迪一舉拿下多個榜首，證明了其在專利領域的領先地位。

目前，比亞迪平均每天產出 45 項專利申請，並獲得 20 項專利授權。這些密集的專利不僅是技術創新的結晶，更是比亞迪在激烈市場競爭中不可撼動的「護城河」。

營收再創新高 海外市場高歌猛進

儘管大筆資金投入研發，比亞迪的市場表現卻依然強勁。今年上半年，公司總營收達到 3713 億元，年增長率高達 23%，這是比亞迪半年度營收首次超越特斯拉。同時，淨利潤也實現了 14% 的穩健增長，現金儲備高達 1,561 億元，確保了公司持續的營運能力。

更值得一提的是，比亞迪在海外市場的表現尤為亮眼。上半年海外營收達到 1,353.58 億元，年增長率高達 50.5%，佔總營收的 36.5%。今年前七月，比亞迪乘用車及皮卡在海外的銷量已突破 55 萬輛，同比增長超過 130%，超越了去年全年的總銷量，並劍指百萬輛大關。

目前，比亞迪的業務版圖已拓展至全球 112 個國家及地區，在義大利、土耳其、西班牙、巴西等多個國家，比亞迪新能源車的銷量均位居上半年榜首，成為中國新能源車製造在國際舞台上的亮眼名片。