盤中速報 - 深證成指下跌-251.28點至12220.7186點，跌幅2.01%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間04日10:38，深證成指下跌251.28點（或2.01%），暫報12220.72點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.44%
- 近 1 月：+13.47%
- 近 3 月：+24.01%
- 近 6 月：+17.11%
- 今年以來：+19.75%
焦點個股
國家大基金持股概念領跌-3.40%。其中 通富微電(002156-CN) 下跌 8.34% ; 賽微電子(300456-CN) 下跌 5.88% ; 深南電路(002916-CN) 下跌 5.29% 。
F5G概念概念領跌-2.55%。其中 華工科技(000988-CN) 下跌 8.36% ; 東田微(301183-CN) 下跌 6.7% ; 長芯博創(300548-CN) 下跌 6.69% 。
- 川普關稅之後還有招？9/17專家深度解析
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 深證成指下跌-256.11點至12572.842點，跌幅2%
- 盤中速報 - 深證成指上漲245.36點至12540.427點，漲幅2%
- 盤中速報 - 深證成指上漲242.95點至12409.0059點，漲幅2%
- 盤中速報 - 深證成指上漲237.94點至12157.7012點，漲幅2%
下一篇