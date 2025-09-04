search icon



盤中速報 - 深證成指下跌-251.28點至12220.7186點，跌幅2.01%

鉅亨網新聞中心


截至台北時間04日10:38，深證成指下跌251.28點（或2.01%），暫報12220.72點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.44%
  • 近 1 月：+13.47%
  • 近 3 月：+24.01%
  • 近 6 月：+17.11%
  • 今年以來：+19.75%

焦點個股


國家大基金持股概念領跌-3.40%。其中 通富微電(002156-CN) 下跌 8.34% ; 賽微電子(300456-CN) 下跌 5.88% ; 深南電路(002916-CN) 下跌 5.29% 。

F5G概念概念領跌-2.55%。其中 華工科技(000988-CN) 下跌 8.36% ; 東田微(301183-CN) 下跌 6.7% ; 長芯博創(300548-CN) 下跌 6.69% 。

文章標籤

陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指國家大基金持股F5G概念

相關行情

台股首頁我要存股
通富微電32.08-9.28%
賽微電子24.01-6.50%
深南電路168.08-9.46%
華工科技64.8-10.0%
東田微94.95-7.72%
長芯博創121.81-10.3%

