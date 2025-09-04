〈陸股盤後〉中國考慮抑制股市投機 三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-09-04 16:30

‌



中國股市三大指數周四（4 日）收盤同步走低，知情人士透露，中國金融監管機關正在考慮一系列措施來為股市降溫，政府官員越來越擔心 8 月初以來的股市上漲速度。

中國考慮抑制股市投機，三大指數走低。（圖：Shutterstock）

滬指周四收盤跌 1.25% 報 3,765.88 點，深證成指大跌 2.83% 報 12,118.7 點，創業板指重挫 4.25% 報 2,776.25 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.5823 兆元。

‌



盤面上看，半導體、軍工族群下挫，旅遊餐飲、食品飲料、零售等類股集體走高。

據《彭博》周四報導，消息人士表示，最近幾周提交給決策官員的措施，包括取消部分放空限制，由於擔心市場急劇逆轉可能會對散戶投資者造成重大損失，當局也考慮採取各種措施，抑制投機性交易。

知情人士說，監管機關要求券商不得積極宣傳開設股票新賬戶的全天候服務。證交所的數據顯示，8 月散戶投資者新開賬戶較上年同期暴增 166%。

消息人士透露，社交媒體平台也被要求不得過度宣傳相關內容，比如牛市、融資餘額創新高、存款搬家湧入股市等消息，以避免助長投資者狂熱情緒。任何違規和非法推薦股票的行為都會受到嚴厲處罰。

2015 年中國股市急漲急跌的情景，政府官員至今記憶猶新，正在努力實現更穩定股市上漲，以重振經濟和消費者信心。

這次審議恰逢中國在 9 月 3 日舉行二戰結​​束 80 周年紀念活動，中國政府通常會在重大國家事件前後努力維護資本市場穩定性。

中國證監會主席吳清上月底在北京主持召開的一次座談會上表達了維護股市穩定的決心，承諾要鞏固資本市場回穩勢頭，同時積極倡導長期投資、價值投資、理性投資理念。