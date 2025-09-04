search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


A股港股

盤中速報 - 深證成指下跌-374.2點至12097.7927點，跌幅3%

鉅亨網新聞中心


截至台北時間04日02:11，深證成指下跌374.2點（或3%），暫報12097.79點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.44%
  • 近 1 月：+13.47%
  • 近 3 月：+24.01%
  • 近 6 月：+17.11%
  • 今年以來：+19.75%

焦點個股


國家大基金持股概念領跌-5.70%。其中 通富微電(002156-CN) 下跌 10.01% ; 賽微電子(300456-CN) 下跌 9.58% ; 深南電路(002916-CN) 下跌 8.36% 。

F5G概念概念領跌-4.83%。其中 長芯博創(300548-CN) 下跌 12.34% ; 華工科技(000988-CN) 下跌 10% ; 東田微(301183-CN) 下跌 9.88% 。

文章標籤

陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指國家大基金持股F5G概念

相關行情

台股首頁我要存股
通富微電31.82-10.0%
賽微電子22.35-13.0%
深南電路167.61-9.71%
長芯博創117.42-13.5%
華工科技64.8-10.0%
東田微90.81-11.7%

延伸閱讀



Empty