鉅亨網新聞中心 2025-09-03 14:20

美國總統川普的政策不確定性，正引發一波資金大轉向。歐洲最大私募市場投資者之一 Partners Group 高層近日受訪時透露，受關稅與貿易戰等潛在風險影響，包括主權基金在內的多家亞洲及中東頂級投資者，正要求避開美國資產，尋求更穩定的投資去處。

川普引發全球資金大挪移！私募巨頭：亞洲和中東投資人正避開美國。(圖:shutterstock)

總部位於瑞士的 Partners Group，管理著超過 1,700 億美元資產，其中近半數投向美國。然而，該公司投資組合解決方案主管 Roberto Cagnati 指出，自今年以來，越來越多亞洲與中東的大型機構投資者，因美國政府政策的不確定性而對投資標的更加謹慎。

部分客戶甚至要求將帳戶從美元改為歐元，並在非美銀行開立託管帳戶，以應對「局勢失控」的風險。

Partners Group 執行長 David Layton 也表示，當投資人認為政策缺乏穩定性、難以進行長期評估時，便會將資金轉向其他地區。雖然這類對話目前僅限於「少數」客戶，但其中包含部分重要的主權財富基金。

Cagnati 警告，這種趨勢將導致全球金融體系更加割裂，一體化程度降低，最終會帶來經濟上的代價。

此一趨勢與其他市場研究不謀而合。根據法國巴黎銀行近期發布的調查，富裕金融人士正分散其資產配置，首次傾向選擇歐洲和亞洲市場而非美國，這顯示全球投資人正在重新評估風險，尋找新的投資避風港。

不過，Partners Group 的私募股權業務主管 Wolf-Henning Scheider 也強調，儘管面臨挑戰，美國在其重點佈局的四大領域（科技、醫療健康與生命科學、工業、服務業）中，仍然是「極具吸引力」的資本投放目的地。

然而，他也坦言，美國對瑞士徵收高額關稅，已影響到該公司投資組合中的豪華手錶製造商百年靈（Breitling），迫使其提高在美國的售價，進而影響當地市場銷售。