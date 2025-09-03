SEMICON Taiwan 今年新增5國 共17國設館創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-03 16:34

SEMICON Taiwan 向來被視為半導體界的重要風向球，今年展覽也即將在下周開幕，展覽也全面升級為「國際半導體週」，今年適逢展會 30 週年，吸引來自 56 個國家、超過 1,200 家企業、逾 4,100 攤位參展，尤其在國家參與數量，一共有 17 個國家館參與，創下歷史新高。

SEMI國際半導體產業協會示意圖。(鉅亨網資料照)

SEMI 指出，AI 晶片引爆全球製造產能競逐，半導體產業正經歷前所未有的變革浪潮。向來被視為全球半導體風向球的 SEMICON Taiwan，今年展前報名再創新高。

AI 應用需求的爆發性成長正推動全球半導體產業加速擴張。SEMI 指出，全球 7 奈米以下先進製程月產能預計將於 2028 年達到 140 萬片，為歷史新高，較 2024 年大幅成長 69%。

在這波成長浪潮中，台灣憑藉從 IC 設計、晶圓製造到封裝測試的完整半導體生態系優勢，以及持續強化供應鏈韌性的產業環境，持續扮演著全球 AI 晶片供應鏈的關鍵角色。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，在這波 AI 驅動的成長浪潮中，台灣展現出獨特而關鍵的競爭優勢。我們不僅擁有完整且堅實的半導體生態系，更重要的是看到許多過去原本不在半導體產業的系統大廠選擇與台灣合作。這正說明產業正從傳統分工邁向跨界協作，台灣已成為全球 AI 創新生態中不可或缺的合作夥伴。

正是基於台灣在 AI 半導體領域的技術實力與完整生態系，SEMICON Taiwan 2025 吸引 17 個國家館參展，創歷史新高，今年更首度迎來加拿大、哥斯大黎加、立陶宛、瑞典與越南等 5 個新國家館。

除了國家展館規模創歷史新高，來自世界各地的國際訪團也踴躍自主到訪，包括美國、智利、非洲、西班牙及義大利等各地代表，展現台灣半導體的全球吸引力與國際合作能量。

為回應產業對技術交流與合作的需求，SEMICON Taiwan 2025 將透過多場重量級論壇與專業展區，為全球半導體生態系提供深度對話平台。9 月 9 日的「半導體先進製程科技論壇」以「AI-Driven Technologies: Powering the Next-Gen Semiconductor Era」為主題，集結台積電、ASML、Applied Materials 等全球領導廠商，深入探討 AI 驅動下的先進製程技術突破。

隨著 AI 技術深入各個應用領域，如何確保供應鏈的穩定與安全也成為產業關注焦點。此外，由數位產業署與 SEMI 共同推動的「SEMI E187 認驗證制度」為今年資安論壇的一大亮點，將於 9 月 12 日於 SEMICON Taiwan 2025 「半導體資安趨勢高峰論壇」正式啟動，象徵台灣正式建立國際級半導體設備資安驗證機制。

SEMI E187 為全球首個由台灣主導制定的半導體設備資安標準，適用於設備產品、驗證機構與實驗室。在認驗證制度上路後，設備供應商將得以證明產品符合資安規範，進一步強化供應鏈安全並提升國際競爭力。

同時，晶圓廠與業者也能快速採用通過認證的安全設備，降低網路攻擊風險，為產業奠定穩固的信任基礎。論壇內容也將聚焦 AI 時代下的智慧風險管理，邀請鴻海、工研院等產業領袖分享如何透過主動式防護策略，確保 AI 半導體供應鏈的穩健運作。