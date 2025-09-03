鉅亨網新聞中心 2025-09-03 15:50

輝達 (NVDA-US) 股價近日經歷顯著回檔，自 5 月以來首次跌破關鍵技術水平，引起市場高度關注。市場分析師認為，這表明上漲動能已經瓦解，短期股價走勢堪憂。

輝達股價跌破50日均線 分析師憂上漲動能已瓦解。(圖:shutterstock)

截至週二 (3 日) 收盤，輝達股價連續第四個交易日下跌，並跌破了被視為短期動能轉弱指標的 50 日均線，收在每股 170.74 美元。盤中股價一度跌至 7 月 22 日以來的新低，累計四個交易日內市值蒸發高達 2,860 億美元。

‌



市場分析人士指出，在地緣政治緊張及高估值擔憂的雙重壓力下，輝達股價隨大盤一同走低。

Kingsview Partners 首席技術分析師 Buff Dormeier 直言，股價的走勢表明「上漲動能已經瓦解」，並對該股的短期前景表達擔憂。他進一步預測，下一個關鍵支撐位將是 160 美元，若跌破 145 美元則可能面臨更嚴峻的考驗。

不過，輝達的長期成長潛力依然受到普遍看好。該公司在 4 月觸底後，股價已累計反彈近 80%，並以約 4.16 兆美元的市值，遠超過微軟的 3.75 兆美元，穩居全球市值龍頭寶座。

這份強勁的表現，部分歸因於其在人工智慧領域的領導地位以及穩健的財務基本面。

上週發布的財報顯示，輝達的營收和利潤均超出市場預期。然而，最受矚目的資料中心業務營收連續兩季略低於預期，這一點引發了市場對人工智慧基礎設施支出成長放緩的疑慮，並導致財報公布後股價一度大幅震盪。

儘管如此，多數投行分析師在審閱財報後，仍保持樂觀態度，並普遍維持「買入」評級，甚至上調了目標價。他們認為，輝達的長期成長趨勢仍足以支撐其當前估值，並預計股價未來仍有逾 25% 的上漲空間。