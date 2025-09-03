俄羅斯前線集結新部隊、持續攻擊烏克蘭！澤倫斯基：普丁在中國編造故事
烏克蘭總統澤倫斯基週二（2 日）表示，俄羅斯在部分前線地區再次集結新部隊，並仍持續對烏克蘭目標發動攻擊。
根據《路透》報導，澤倫斯基在晚間視訊演說中指出：「我們現在看到俄羅斯部隊在部分前線地區再次集結。」他並未提供更多細節，但強調「俄羅斯仍在發動攻擊，我們當然會做出回應。」
澤倫斯基透露，俄羅斯軍隊在夜間對烏克蘭發動了 150 架無人機攻擊，其中早晨超過 50 架，晚間還有「數十架」。
澤倫斯基將這些無人機攻擊稱為「俄羅斯在中國發表聲明的伴奏」，暗指普丁在北京訪問期間，由中國國家主席習近平接待，並與北韓領導人金正恩會面一事。
他批評道：「昨天，俄羅斯完全否認（美國總統）川普提出的、關於領導人會晤應結束戰爭的說法。在中國，普丁繼續編造故事，彷彿自己對這場戰爭是無辜的。」
澤倫斯基長期支持川普提出的烏克蘭與俄羅斯領導人會面建議，認為這是結束俄羅斯自 2022 年 2 月入侵烏克蘭戰爭的重要一步。然而，俄方表示尚未確定適合的會議議程。
