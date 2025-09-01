鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-01 17:30

俄羅斯總統普丁在與中國國家主席習近平及印度總理莫迪會晤後於週一（1 日）表示，要實現烏克蘭的持久和平，必須解決北約東擴問題。

普丁：北約東擴問題是烏克蘭和平的關鍵。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，普丁強調，西方試圖將烏克蘭納入其勢力範圍，並誘使這個前蘇聯共和國加入美國主導的北約軍事聯盟。

‌



普丁指出：「為了使烏克蘭問題能夠持久、永續地得到解決，必須消除我剛才提到的以及之前多次提到的危機根源。」

普丁同時表示，還必須恢復「安全領域的公平平衡」，即俄羅斯關於北約與歐洲安全的一系列要求的簡略表述。

《路透》5 月曾報導稱，普丁結束戰爭的條件包括，西方領導人需書面承諾停止北約東擴，並解除對俄羅斯的部分制裁。

普丁重申，他與美國總統川普在 8 月份阿拉斯加峰會上達成的「諒解」為烏克蘭和平開闢了道路。

他同時高度讚賞中印兩國為推動解決烏克蘭危機所做的努力和提出的建議，並透露已向習近平詳細說明與川普會談的成果，及正在進行的相關工作，並將在與中國及其他國家領導人的雙邊會議中提供更多細節。

中國與印度是俄羅斯原油的最大買家。雖然川普曾對印度的採購加徵額外關稅，但目前尚無跡象顯示中印會停止購買俄羅斯原油。俄羅斯原油是俄羅斯軍售經濟的關鍵出口產品。

在烏東部地區已經持續八年由俄羅斯支持的分離勢力與烏克蘭軍隊交戰後，普丁於 2022 年 2 月下令動員數萬名軍隊入侵烏克蘭。至今，俄羅斯控制烏克蘭略低於五分之一的領土。