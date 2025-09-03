鉅亨網編輯林羿君 2025-09-03 13:10

得巴菲特力挺的日本商社股價已漲至 20 年以來的最高點，這讓投資人陷入兩難，該加碼追捧，還是縮手觀望。市場開始議論，這波由巴菲特 5 年前投資引發的漲勢還有多少上漲空間。

跟不跟巴菲特？日本商社股價衝20年新高 散戶卻怕了。(圖:shutterstock)

波克夏上週增持三菱商事股份的消息，提振了市場信心，但該高昂的股價讓一般投資人望而卻步，卻也擔心錯過後續上漲的行情。

三菱商事 12 個月遠期本益比已達 2005 年以來最高水準，，伊藤忠商事股價淨值比則觸及 2008 年以來新高。涵蓋五大進出口商的東證批發貿易指數，預估本益比也創下一年多來最高水準。

安本投資董事兼日本股票主管荒川久志表示：「考慮到目前的估值，現在似乎不是大舉買入商社股票的合適時機。」

波克夏 5 年前首次揭露持有日本五大商社的股票：伊藤忠商事、丸紅商事、三菱商事、三井物產和住友商事。自此之後，這些股票平均上漲了 320%，遠超過基準東證指數。

新金投信資深基金經理人藤原直樹表示，巴菲特當年買入時，這些股票給人的印像是被低估的，但現在已不再如此。「企業獲利需要跟上，否則股價仍將持續頭重腳輕。」

不過，對於仍想入手日本商社股的投資人而言，目前時機還不算太糟。有些商社價位仍偏低，仍可能切入的機會，像是住友商事的預估本益比已從 2020 年的 59 倍降至目前的 8.9 倍。

這些外部因素的不確定性進一步加劇了投資者對當前高估值水準的擔憂。儘管巴菲特的長期投資承諾為這些股票提供了一定的支撐，但在多重風險因素交織的背景下，商社股票能否維持目前的估值水準仍存疑問。