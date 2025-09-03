〈美股盤後〉關稅不確定性 股債雙殺 台積電ADR收黑超1%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-09-03 05:49

川普關稅裁決加劇不確定性，美債殖利率飆升亦令投資人擔憂，科技股持續承壓，美股週二 (2 日) 普遍收低。金價創下歷史新高，美元走強。

關稅不確定性 股債雙殺 台積電ADR收黑超1% (圖：REUTERS/TPG)

道瓊指數盤中跌幅一度最多 596 點，該指數收跌 249.07 點，標普收黑 0.69%，那指跌幅約 0.85%，費半指數重摔 1.12%。

‌



受企業債拋售潮和已開發國家預算擔憂的影響，全球長債賣壓引爆，美國 30 年期公債殖利率逼近 5%，英國 30 年期公債殖利率盤中躍升近 6 個基點至 5.697%，法國 30 年期公債殖利率也一度漲至 4.513%。

美國總統川普週二宣布，將對關稅裁決提出上訴，他重申全球關稅是經濟緊急狀態，「若關稅戰未能取勝，將引發連鎖反應。」

聯邦上訴法院 8 月 29 日裁定川普大部分關稅措施超出他作為總統行使緊急狀態權力的範圍，換言之川普對全球貿易夥伴徵收關稅，實屬非法。

美國財政部長貝森特稱，川普正在制定 B 計畫，至少有 5 項法律途徑可課關稅，差別只在相關程序及限制較多。

美股週二 (2 日) 主要指數表現：

美股道瓊指下跌 249.07 點，或 0.55%，收 45,295.81 點。

那斯達克指數下跌 175.922 點，或 0.82%，收 21,279.63 點。

S&P 500 指數下跌 44.72 點，或 0.69%，收 6,415.54 點。

費城半導體指數下跌 63.48 點，或 1.12%，收 5,605.46 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 126.44 點，或 0.83%，收 15,170.91 點。

標普 11 大板塊以房地產 (-1.74%)、工業 (-1.06%) 與資訊科技 (-0.97%) 跌幅最大，拖累大盤走勢。能源 (+0.23%)、民生消費 (+0.07%) 與醫療保健 (+0.07%) 小幅上漲。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭集體淪陷。Meta (META-US) 跌 0.49%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.04%；Alphabet (GOOGL-US) 跌超 0.7%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.60%。

台股 ADR 多收揚。台積電 ADR (TSM-US) 跌 1.07%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 3.73%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.61%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 收低 1.07% 至每股 228.41 美元，換算價 1401.30 元，折溢價率達 20.8%，拖累應材 (AMAT-US)、ASML 等供應商股價。

台積電證實，將於 2025 年 12 月 31 日正式撤銷其南京廠的「經驗證最終用戶」(VEU) 授權，未來該廠運送關鍵設備時，必須逐案向美方申請出口許可。

美國地方法院週二盤後裁決，Google 不必出售其 Chrome 網路瀏覽器，但禁止與其他公司簽訂網路搜尋的獨家合約，此消息推動母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週二盤後交易飛升超 7%。

AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 收黑 1.97% 至每股 170.74 美元，跌破技術分析師密切留意的 50 日均線 171.02 美元水準，輝達發布聲明，近日市場傳聞有關輝達 H100/H200 晶片供應受限和售罄的傳言，均屬不實資訊。

8 月 29 日執行反分割後，電動車商 Lucid (LCID-US) 週二跌至盤中歷史最低點 (17.36)，收盤下殺 10.81% 至每股 17.66 美元。

美國食品巨頭卡夫亨氏 (KHC-US) 重挫 6.97% 至每股 26.02 美元，卡夫亨氏宣布將以免稅方式分拆為兩家獨立上市公司，此舉距離巴菲特 2015 年促成卡夫和亨氏兩大食品巨頭聯姻僅十年，巴菲特向 CNBC 表示，他對卡夫亨氏的拆分感到「失望」，認為解決不了目前的問題。

AI 資料中心公司 CoreWeave(CRWV-US) 在 IPO 鎖定期結束後，因內部人士大量拋售股票，週二股價大跌逾 9%，收報每股 93.34 美元。

經濟數據

美國 8 月製造業 PMI 終值報 53.0，預期 53.3，前值 49.8

美國 8 月 ISM 製造業指數報 48.7，預期 49，前值 48

華爾街分析

Bespoke Investment Group 策略師表示：「彷彿對夏季結束的失落還不夠，市場又再度給了我們沉重一擊，讓投資人被迫回到現實。」

傑富瑞集團可持續與轉型戰略主管 Aniket Shah 表示，如果最高法院裁定反對川普依《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 實施對等關稅，將有助於降低全面關稅戰進一步升溫的風險，對市場而言屬於利多。

然而，他同時指出，短期內不確定性可能加劇，部分貿易協議也可能因此被迫重新談判。