創新高！金價漲破3500美元大關 貴金屬多頭振奮

鉅亨網編輯林羿君


受到美國降息預期的推動，國際黃金價格周二 (2 日) 在亞洲早盤漲破每盎司 3,500 美元，創下歷史新高，為貴金屬多年的漲勢注入了新動能。

cover image of news article
創新高！金價漲破3500美元大關 貴金屬多頭振奮。(圖:shutterstock)

週二亞洲早盤，現貨黃金一度上漲 0.9%，至每盎司 3,508.73 美元的歷史高點，突破了 4 月創下的前一次歷史高點。今年迄今，黃金已上漲逾 30%，成為表現最佳的大宗商品之一。


在政治和經濟動盪時期，黃金是首選的避險資產，若再加上低利率環境，更能吸引買盤。今年以來，由於投資者尋求避開美國總統川普貿易戰引發的市場動盪，黃金獲得了額外支撐。

同時，川普對聯準會不斷升級的攻擊，已成為投資者湧入黃金的最新原因，對聯準會獨立性的擔憂有可能削弱人們對美國的信心。


聯準會主席鮑爾謹慎地為降息敞開大門後，市場預期聯準會本月將降息，支撐了金價的最新漲勢。本週五發布的關鍵美國就業報告，可能會進一步加劇勞動力市場日益低迷的跡象，從而支持降息的理由。這提升了貴金屬的吸引力，因為貴金屬不會孳息。


 

金價黃金降息Fed聯準會

