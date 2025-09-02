鉅亨網編輯林羿君 2025-09-02 10:43

受到美國降息預期的推動，國際黃金價格周二 (2 日) 在亞洲早盤漲破每盎司 3,500 美元，創下歷史新高，為貴金屬多年的漲勢注入了新動能。

創新高！金價漲破3500美元大關 貴金屬多頭振奮。(圖:shutterstock)

週二亞洲早盤，現貨黃金一度上漲 0.9%，至每盎司 3,508.73 美元的歷史高點，突破了 4 月創下的前一次歷史高點。今年迄今，黃金已上漲逾 30%，成為表現最佳的大宗商品之一。

聯準會主席鮑爾謹慎地為降息敞開大門後，市場預期聯準會本月將降息，支撐了金價的最新漲勢。本週五發布的關鍵美國就業報告，可能會進一步加劇勞動力市場日益低迷的跡象，從而支持降息的理由。這提升了貴金屬的吸引力，因為貴金屬不會孳息。