Fed降息預期+地緣危機！金價再逼近歷史高點 現在進場還來得及嗎？
鉅亨網編譯陳韋廷
國際金價上周五 (29 日) 再度刷新歷史紀錄，美國紐約商品交易所黃金期貨價格一度飆升至每盎司 3518.5 美元，倫敦現貨金價(XAUUSDOZ) 也觸及 3454 美元，離歷史最高位僅一步之遙，中國金價也跟隨國際情勢水漲船高，金條報價達每克人民幣 820 元，上海黃金交易所金條價格也升至 782 元。
多重因素交織推動金價上漲。從貨幣政策層面來看，上周五，聯準會 (Fed) 理事沃勒稱將支持美國 9 月降息 1 碼。中國金融衍生性投資研究院院長王紅英表示，Fed 主席鮑爾針對就業市場不理想發表調整利率政策言論，市場普遍預測 9 月降息機率接近 90%，這是黃金上漲的重要原因之一。
Fed 降息預期令美元資產的吸引力下降，而黃金作為避險資產和保值工具，受到投資人青睞。
地緣政治局勢的不穩定性也是推動金價上漲的關鍵因素。近日，烏克蘭危機態勢進一步升級，烏克蘭在西方資金和技術支援下對俄羅斯本土進行打擊，俄羅斯也給予大規模軍事反擊，局勢突然緊張。這種不確定性促使投資人尋求安全資產，黃金的避險屬性得到凸顯。
貨幣因素方面，近期美元表現偏弱也支撐黃金上漲。
王紅英認為，美元匯率和金價多數情況下呈蹺蹺板關係，一般美元指數上漲，金價下跌，反之則上漲。近期這種關係較為明顯，美元走弱為金價上漲提供了空間。
此外，全球央行增持黃金也是推動黃金短期價格突破的主要資金因素。包括中國、土耳其在內的許多央行都增持黃金，不僅體現對黃金保值功能的認可，也向市場傳遞正面訊號，吸引更多投資者跟風買入。
然而，黃金市場機會與風險並存。王紅英判斷，短期內金價暴跌風險較小，支撐黃金上漲的降息預期、地緣軍事衝突、弱勢美元以及央行增持等因素仍在發揮作用，且中長期結構性利多因素有加劇態勢。
知名經濟學者、工信部資訊通訊經濟專家委員會委員盤和林也認為，這波金價上行趨勢很可能會延續幾週，未來還是要看 Fed 是否在 9 月降息。
但值得注意的是，當前金價已在高檔，市場已在一定程度上消化降息的影響，即便真正到 Fed 降息落地時，對黃金上漲的驅動力反而有可能會減弱。
中國匯管研究院副院長趙慶明表示，倫敦現貨金價難以突破 3500 美元高點，當下金價最大的潛在下行因素是地緣政治風險變化，尤其是烏克蘭危機走向。若走向和平，過去三年刺激黃金上漲的最大地緣政治風險因素消除，金價至少會跌去烏克蘭危機以來上漲部分的三分之二。
王紅英認為，目前是投資黃金的較好時機，投資人可適時入場。初學者應學習技術分析和基本面知識，加強個人判斷市場和入場時機的能力。
趙慶明也指出，目前黃金處於「箱型」震盪格局，投資人可結合技術分析，在價格回調至箱型下方時適當買入，在接近箱型頂部時考慮賣出。
