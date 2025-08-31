鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-31 21:00

國際金價上周五 (29 日) 再度刷新歷史紀錄，美國紐約商品交易所黃金期貨價格一度飆升至每盎司 3518.5 美元，倫敦現貨金價(XAUUSDOZ) 也觸及 3454 美元，離歷史最高位僅一步之遙，中國金價也跟隨國際情勢水漲船高，金條報價達每克人民幣 820 元，上海黃金交易所金條價格也升至 782 元。

Fed降息預期+地緣危機！金價再逼近歷史高點 現在進場還來得及嗎？（圖：Shutterstock） ​

多重因素交織推動金價上漲。從貨幣政策層面來看，上周五，聯準會 (Fed) 理事沃勒稱將支持美國 9 月降息 1 碼。中國金融衍生性投資研究院院長王紅英表示，Fed 主席鮑爾針對就業市場不理想發表調整利率政策言論，市場普遍預測 9 月降息機率接近 90%，這是黃金上漲的重要原因之一。

Fed 降息預期令美元資產的吸引力下降，而黃金作為避險資產和保值工具，受到投資人青睞。

此外，全球央行增持黃金也是推動黃金短期價格突破的主要資金因素。包括中國、土耳其在內的許多央行都增持黃金，不僅體現對黃金保值功能的認可，也向市場傳遞正面訊號，吸引更多投資者跟風買入。

知名經濟學者、工信部資訊通訊經濟專家委員會委員盤和林也認為，這波金價上行趨勢很可能會延續幾週，未來還是要看 Fed 是否在 9 月降息。

但值得注意的是，當前金價已在高檔，市場已在一定程度上消化降息的影響，即便真正到 Fed 降息落地時，對黃金上漲的驅動力反而有可能會減弱。