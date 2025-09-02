鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-09-02 08:42

近日美國總統川普「歡迎 60 萬中國留學生赴美」的言論引發美國國內對中國留學生的關注。《美聯社》周日（31 日）報導一名準備赴美學習人文學科、卻在美國德州機場遭到審訊、被拒絕入境的中國留學生，稱這並非孤例，顯示出美國政府政策的不確定性。

美國海關無端盤查，美方頻繁變臉，中國留學生不安。（圖：Shutterstock）

據《美聯社》報導，一名來自中國的 22 歲哲學系學生，原本以為自己在經過 29 小時飛行後，可以順利開始在休士頓大學展開留學生活，未料卻在入境時被攔下接受審訊，並在 36 小時後被遣返中國，同時被禁止 5 年內再次入境。

這名中國留學生手續齊全，還有美國大學全額獎學金在手，並且就讀的並非敏感的高科技專業，而是人文學科。之前他曾在康乃爾大學交換學習過一個學期。

「我原本期望的人生，現在已經不可能實現了。」這名學生說。

這並非個例。中國駐美國大使館日前在微信公眾號上披露，數名中國留學生自休士頓喬治 · 布什洲際機場入境時，遭無端盤查，甚至有人被限制人身自由長達 80 多個小時，最終被遣返回國。中國駐美國大使館已就此向美國提出嚴正交涉。

《美聯社》指出，美國政府一度計劃取消中國學生的簽證，但近日川普表示歡迎數十萬中國學生來美留學，部分原因是為了幫助一些美國學校維持運作。

川普在 8 月 25 日表示，將允許 60 萬名中國留學生進入美國大學學習，這一表態引發「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營盟友驚訝、不滿。今年 5 月，美國國務卿魯比歐才宣布將強硬撤銷中國留學生的簽證。

對此，川普上周五接受美國保守派媒體《每日來電》採訪時為自己辯護稱，告訴另一個國家他們的學生不能來美國是一種「非常侮辱」的行為。

川普說，中國可能有 30 萬在美留學生，這對美國的教育體系有好處，如果把他們撤走，「你知道誰會受到影響」。美國《POLITICO》指出，川普意在照顧那些規模較小的大學。

川普在後續受訪中再次強調：「說我們不想要他們（中國）的學生，這太孤立性了。」他說：「我國與中國的關係很好。」

對於川普口頭示好和美國海關的實際動作，中國留學生看法不一。一名就讀於約翰 · 霍普金斯大學的中國留學生向《環球時報》表示，川普歡迎中國學生的表態，在中美關係緊張的背景下釋出一個積極信號。

「很多時候我們只是想安心讀書，不希望被政治牽連。能繼續在美國學習，對我個人和學校都是好事。」