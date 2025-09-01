鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-01 15:55

今年上半年，中國 A 股上市券商交出了一份亮眼的成績單，整體業績迎來顯著復甦。截至上周五 (8 月 29 日)，42 家上市券商半年報全部揭露完畢，合計實現營收約 2518.66 億元，年增逾 10%，歸母淨利約 1040.17 億元，年增率高達 65%。

自營業務成印鈔機！A股券商上半年狂賺1123億 中信證券穩坐營收王寶座 國泰海通淨利居首（圖：Shutterstock）

從營收來看，百億級營收券商達 10 家，中信證券以 330.39 億元穩居榜首，國泰海通 238.72 億元位列第二，華泰證券、廣發證券營收均超 150 億元，分列三、四位，中國銀河、中金公司、申萬宏源、國信證券、中信建投、招商證券緊隨其後。

歸母淨利方面，國泰海通以 157.37 億元居首，中信證券 137.19 億元次之，華泰證券、中國銀河、廣發證券分居三到五位，國信證券、招商證券均超 50 億元。

雖然證券業強者恆強的馬太效應依然明顯，但中小券商業績彈性也不容小覷，7 家中小券商歸母淨利潤增長翻倍，如華西證券上半年歸母淨利潤 5.12 億元，大幅年增 1195.02%。

自營業務是今年上半年 A 股上市券商業績效成長的最大助推器，上半年自營業務收入達 1123.54 億元，年增 53.53%，佔業界總收入近一半。

多家券商憑藉優異的自營投資能力實現業績快速成長，國元證券上半年自營業務收入 14.6 億元，年增 64.05%，對總營收貢獻超四成，浙商證券投資收益 12.41 億元，大幅年增 568.68%。

此外，不少券商採取「固收打底、權益增強」的投資邏輯，天風證券在固定收益領域高位配置鎖定高票息並靈活交易增厚收益，權益投資捕捉結構性行情，信達證券亦以固收投資為主線，動態調整權益資產敞口，實現營收 7.43 億元。

財富管理業務也展現韌性。隨著資本市場回暖，投資人信心恢復，高淨值客戶對私募、量化及固收類產品配置需求旺盛，為券商帶來可觀收入。

中金公司財富管理分部今年上半年營收 41.79 億元，年增 41.11%，西方證券財富管理營收 5.42 億元，年增 42.42%，新增客戶數年增 89%，客戶託管資產規模提升 8.7%。