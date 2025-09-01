鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-01 09:00

陸晶片三雄寒武紀中芯華虹為何連發公告？專家：風險提示+增發 A股半導體股恐迎來震盪

作為本輪行情的領漲指標，寒武紀上周五 (8 月 29 日) 收盤後發布風險提示公告引發市場高度關注。這家中國 AI 晶片龍頭企業股價從 7 月 10 日的每股 530 元 (人民幣，下同) 起步，上周五飆升至 1492 元，上周四 (8 月 28 日) 盤中更一度逼近 1600 元大關，超越貴州茅台長期保持的 A 股「單價股王」地位，當日茅台收盤於 1480 元。

值得注意的是，A 股市場素有「茅台魔咒」之說，歷史上 13 檔曾超越茅台股價的個股，包括飛樂股份、暴風科技等，最終均遭遇股價重挫甚至退市命運。

寒武紀雖憑藉 AI 核心晶片研發設計的核心競爭力，但尚未實現年度獲利，去年仍虧 4.5 億元，但今年上半年營收年增 4347.82% 至 28.81 億元，淨利達 10.38 億元。以此推算該公司動態本益比約 300 倍，而中證指數公司數據顯示，寒武紀的滾動式本益比高達 5117.75 倍，因去年下半年虧損拉低基數）。

中國財經自媒體「劉曉博說財經」周日 (8 月 31 日) 撰文分析指出，科技股通常合理區間為 60 至 100 倍，而 300 倍的本益比則引發監管層警惕，公告特別提示全球晶片市場面臨中美技術割裂風險，美國恐對中國晶片實施二級關稅等製裁措施，這些不確定性因素為當前火爆的晶片行情蒙上陰影。

同時，中芯國際同日宣布 A 股增發計劃，擬籌資收購控股子公司中芯北方積體電路製造（北京）有限公司剩餘 49% 股權，該子公司註冊資本達 48 億美元，其餘股權則由國家積體電路產業投資基金等國資機構持有。

根據 A 股增發慣例，通常以定價基準日前 20 日均價 8 折發行。

文中指出，中芯此次增發有兩種可能路徑。若向外部投資者募資，則意味著半導體國家隊選擇高位套現退出；若定向增發予現有股東，則是將非上市股權置換為上市公司股權，為未來退出鋪路。這種操作模式既符合積體電路基金滾動投資的商業邏輯，也為當前熱門的晶片行情提供了理性降溫的觀察窗口。

華虹則在本星期經歷停牌後宣布復牌，增發方案結合了股權置換與現金收購雙重機制。該公司擬透過 A 股增發收購上海華力微電子 97.4988% 股權，先前僅持股 2.5%，交易對手包括國家積體電路產業投資基金二期等四家國資機構。

華虹的方案既實現同業競爭規避，也讓非上市國有資產獲得流動性溢價，賣方將獲得上市公司股權及現金補償。這種「股權 + 現金」的組合交易模式，反映出國有資本在支持半導體產業發展的同時，也遵循著市場化退出的內在要求。

綜合寒武紀、中芯國際與華虹動向，當前晶片股正面臨多重訊號交織，寒武紀的風險提示直指估值泡沫與外部風險，中芯國際的增發方案暗含國資退出可能，華虹交易的創新結構則展現了國有資產證券化的新路徑。

市場分析人士認為，這些措施共同構成了對過熱行情的理性調節，在維持對策略性新興產業支持力度的同時，透過市場化手段防範過度投機。隨著滬指朝 4000 點叩關，預計將出現更多國家隊、地方隊的減持行為，而市場回檔時則可能迎來策略性增持。