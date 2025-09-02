鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-09-02 08:00

‌



市場傳出阿里巴巴 (09988-HK) 旗下阿里雲因通義千問大模型面臨算力缺口，而緊急追加 15 萬片寒武紀 (688256-CN) 思元 370 晶片訂單，阿里雲官方已正式出面駁斥此消息不實。

AI晶片焦點戰！阿里澄清：挺國產屬實 大單採購寒武紀不實

阿里雲表示，公司確實秉持「一雲多芯」策略，支持國產供應鏈，但採購 15 萬片 GPU 的傳言並不準確。

‌



此次澄清凸顯了在 AI 算力需求爆發、全球晶片供應與地緣政治多變的背景下，中國科技巨頭們在 AI 晶片供應鏈上的佈局策略。

阿里巴巴集團 CEO 吳泳銘曾在財報會上指出，公司已備有「後備方案」，透過與多個合作夥伴協作，建立多元化的供應鏈儲備，以應對市場變動。他強調，儘管 AI 開發支出可能因供應鏈而波動，但公司仍將按既定計畫完成 3,800 億人民幣的資本開支。

中國 AI 晶片市場百花齊放 國產供應鏈加速成長

儘管阿里雲否認大規模採購傳言，但此事件再次將目光聚焦於中國本土 AI 晶片產業的快速崛起。

根據 IDC 數據，2024 年中國加速晶片的市場規模預計將超過 270 萬張，其中 GPU 卡的市占率高達 70%。值得注意的是，中國本土人工智慧晶片品牌的出貨量已超過 82 萬張，華為昇騰系列佔大部分，而百度崑崙芯、天數、寒武紀、沐曦、燧原等也都有亮眼表現，顯示中國製晶片正迅速搶佔市場。

除了外部採購，以阿里巴巴為首的科技巨頭們也積極投入晶片自研，以建立更穩固的供應鏈壁壘。

阿里巴巴旗下的平頭哥半導體自 2018 年成立以來，已成功開發多款晶片並實現規模化部署，包括「玄鐵」RISC-V 處理器、「含光」AI 晶片，以及「倚天」通用伺服器 CPU。

其中，自研的含光 800 AI 推理晶片已廣泛應用於阿里雲服務。有媒體報導指出，阿里新一代 AI 晶片已進入測試階段，旨在服務更廣泛的 AI 推理任務，並可能兼容英偉達生態。

巨頭佈局自給自足 AI 生態面臨挑戰

不只阿里巴巴，包括百度、騰訊、字節跳動等網路巨頭也紛紛展開晶片自研或尋求多樣化合作。百度崑崙芯已全面啟用並接入公有雲服務，騰訊則推出「紫霄」、「滄海」、「玄靈」等自研晶片，並與 AMD 合作。

這些佈局反映出，對於科技企業而言，支持包括國產晶片在內的多元晶片供應鏈，已成為未來 AI 生態發展的關鍵戰略。