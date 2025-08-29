阿里巴巴推新晶片 中企搶攻自主技術拼不再依賴輝達
鉅亨網編譯王貞懿
據《華爾街日報》周五 (29 日) 報導，中國晶片業者和 AI 開發商在北京政府支持下積極開發自主技術，如阿里巴巴 (9988-HK) 推出新晶片，多家企業開發輝達 (NVDA-US) 替代品，力拼 AI 競賽。
阿里巴巴原本是輝達的大客戶，現在卻和其他中國晶片商一起開發替代產品，填補輝達因為法規問題無法在中國正常銷售的空缺。
不過業界認為，中國要做出能和美國最先進晶片抗衡的產品還有很長的路要走。
替代方案陸續問世
H20 是輝達獲准在中國銷售的最強 AI 處理器，川普 7 月允許輝達恢復對中國出口，但隨後北京以潛在安全風險為由，要求企業暫時不要採購。
7 月，上海沐曦（MetaX）推出號稱可替代 H20 的新晶片，記憶體比 H20 更大，某些 AI 任務表現更強，但耗電量也更高。該公司周三表示，此款晶片正準備量產。
另一家輝達潛在競爭對手、北京 AI 晶片設計商寒武紀第二季表現亮眼，憑藉思元 590 晶片強勁訂單，營收達 2.47 億美元。該公司股價漲勢驚人，周四還警告投資人別過度狂熱。
阿里巴巴搶攻 AI 市場
阿里巴巴周五公布第二季雲端營收因 AI 服務需求激增而成長 26%。執行長吳泳銘稱「AI 加雲端」是與電商並列的兩大成長引擎，公司今年 2 月宣布未來三年將投資至少 530 億美元。
阿里巴巴的新晶片目前正在測試中，被設計用於更廣泛的 AI 推理任務，由中國企業製造，有別於先前台積電 (TSM-US) 代工的產品。
華為領軍但挑戰重重
中國政府力推的 AI 龍頭企業是華為，主打昇騰晶片。華為今年展示了一套整合 384 顆昇騰晶片的運算系統，有分析師認為某些性能指標甚至超越輝達的頂級產品。
不過華為在國內也不是人人買單。很多工程師早就習慣輝達晶片搭配的軟體和開發工具，但華為因為受美國制裁，設計晶片時沒有考慮與輝達平台的相容性。相比之下，阿里巴巴的新晶片就能和輝達系統搭配使用。
目前，在 AI 模型的訓練上，仍是中國最大弱項，美國企業都用輝達最強的產品來做這件事。中國工程師經常抱怨，包括華為在內的國產晶片在訓練 AI 時容易過熱當機，穩定性不佳。
但最近 DeepSeek 等中國新創公司暗示，透過軟體技術創新搭配改良的國產晶片，或許也能完成某些 AI 模型的訓練工作，讓外界看到中國追趕美國的一線希望。
