鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-01 07:00

全球外匯市場在剛過去的一周經歷劇烈波動，聯準會 (Fed) 降息預期升溫與川普政策不確定性交織，共同推動主要貨幣匯率大幅震盪。截至 8 月最後一個交易日，美元指數(DXY) 收報 97.8519，全月累計下跌 2.23%，月線創下近 3 個月最大跌幅，市場避險情緒與貨幣政策預期成為主導匯市走向的核心因素。

Fed降息預期增！美元8月狂瀉逾2.2%歐元英鎊強勢崛起 專家：非農數據恐引爆匯市（圖：Shutterstock） ​

美元走弱態勢貫穿上周，儘管上周初公佈的美國 7 月個人消費支出 (PCE) 指數僅月增 0.2%，低於 6 月的 0.3% 月增率，核心指標符合市場預期，短暫提振美元指數衝高，但隨後多頭動能迅速衰竭。

隨著 Fed 主席鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會上釋放明確訊號，承認短期通膨風險猶存，但就業市場風險加劇，市場對 9 月降息機率飆升至 87%。

更令美元承壓的是，川普陣營試圖干預 Fed 獨立性的新聞持續發酵，聯邦法官宣布將加速審理罷免理事庫克的訴訟，政治不確定性加上月底股市的再平衡操作，共同推動美元兌歐元、瑞郎等主要貨幣加速下行。

非美貨幣陣營呈現顯著分化。歐元兌美元上周收於 1.1682，單月勁升 2.40%，儘管上周初期受美元反彈壓制短暫回調，但 PCE 數據公佈後，美元回落為歐元提供上行空間，上周五 (29 日) 企穩於 1.165 關鍵支撐上方。

根據歐洲央行 (ECB) 調查，上月消費者通膨預期穩定在 2% 附近，核心及服務業通膨溫和回落，強化了市場對 ECB 暫緩升息的預期。

不過，川普威脅對歐盟商品加徵最高 30% 關稅的陰影揮之不去，限制了歐元進一步漲幅。英鎊表現同樣亮眼，兌美元匯率攀升至 1.3511，月漲幅達 2.26%，但英國經濟數據疲軟及潛在關稅波及風險令上周五英鎊兌美元在 1.347 附近震盪整理。

避險貨幣陣營中，日元兌美元收報 146.928，8 月累計下跌 2.46%，但周內波動劇烈。上周初期因地緣政治緊張局勢升溫，資金湧入推升日元走強，隨後美元反彈令匯率短暫穩定。

市場聚焦下周一 (9 月 1 日) 將公佈的日本資本支出數據及周五 (5 日) 公布的家庭收支報告，薪資成長前景有望為日本央行 (BOJ) 年底升息預期提供支撐。

分析師指出，目前匯市正進入關鍵數據驗證期。花旗集團 G10 外匯策略主管 Dan Tobon 說：「投資人正屏息以待 9 月 5 日將公佈的美國非農就業報告，這份數據將直接決定聯準會 9 月降息幅度。」

展望未來一周，全球金融市場將迎來系列重磅數據洗禮，歐元區 8 月 CPI 初值、加拿大就業數據、日本工業生產指標，以及最受矚目的美國非農業就業報告。

分析師普遍認為，若 8 月非農新增就業人數低於預期，美元跌勢恐加劇並推升非美貨幣進一步上行，反之則為美元提供短暫支撐。