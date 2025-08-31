歐盟外長放話：俄羅斯不賠償烏克蘭損失 不可能拿回被凍結資產

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-31 11:26

‌



據英國《路透社》報導，歐盟外交與安全政策高級代表、愛沙尼亞前總理卡拉斯周六（30 日）在歐盟外交部長非正式會議上放話，稱除非俄羅斯全額賠償烏克蘭損失，否則絕不可能拿回被凍結資產。

俄羅斯不賠償烏克蘭損失，不可能拿回被凍結資產。（圖：Shutterstock）

「我們無法想像，如果俄烏達成停火或和平協議，這些資產沒有用於賠償，就歸還俄羅斯。」卡拉斯在會議上說，歐盟沒有看到俄羅斯有賠償烏克蘭損失的意思，「必須制定一個出路戰略」，確保戰爭結束後這些被凍結俄羅斯資產用於烏克蘭防務和重建。

‌



歐盟執委會主席馮德萊恩周四也發聲明，稱歐盟很快就會對俄羅斯實施進一步制裁，正在推進凍結俄羅斯資產用於烏克蘭重建。

根據歐盟的說法，目前俄羅斯資產被凍結有 2,100 億歐元，大部分（約 1,830 億歐元）由總部位於比利時的歐洲清算銀行（Euroclear）托管。這些資產的所有權屬於俄羅斯央行。

據《Politico》周四報導，烏克蘭在 2026 年面臨 80 億歐元預算缺口，歐盟正想方設法為烏克蘭提供資金。根據一份準備說明書，歐盟執委會擬將被凍結俄羅斯資產轉入一個「特殊目的工具」，戰後用於烏克蘭防務與重建。

「特殊目的工具」可能仿照歐洲穩定機制（ESM）模式設立，並對七國集團（G7）成員國開放，具體細節仍待敲定。

總體而言，歐盟希望能建立一種機制，讓其在將俄羅斯資產轉移給烏克蘭一事上擁有更大控制權，以避免歐盟內部成員國在半年一度的制裁續期投票中動用否決權，將資金返還俄羅斯。