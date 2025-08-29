鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至0.82元，預估目標價為85.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.76元上修至0.82元，其中最高估值1.24元，最低估值0.5元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.24(1.21)
|2.06
|3.17
|3.07
|最低值
|0.5(0.5)
|0.83
|0.89
|3.07
|平均值
|0.84(0.78)
|1.52
|2.2
|3.07
|中位數
|0.82(0.76)
|1.52
|2.42
|3.07
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|41.82億
|53.91億
|65.40億
|最低值
|37.68億
|45.87億
|58.39億
|平均值
|39.31億
|48.80億
|61.33億
|中位數
|39.37億
|48.34億
|61.97億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.60
|-2.51
|-3.34
|-1.67
|營業收入
|8.70億
|13.49億
|15.88億
|23.23億
詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
