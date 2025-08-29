鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至0.82元，預估目標價為85.00元

search icon



Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至0.82元，預估目標價為85.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.76元上修至0.82元，其中最高估值1.24元，最低估值0.5元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.24(1.21)2.063.173.07
最低值0.5(0.5)0.830.893.07
平均值0.84(0.78)1.522.23.07
中位數0.82(0.76)1.522.423.07

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值41.82億53.91億65.40億
最低值37.68億45.87億58.39億
平均值39.31億48.80億61.33億
中位數39.37億48.34億61.97億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-1.60-2.51-3.34-1.67
營業收入8.70億13.49億15.88億23.23億

詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

