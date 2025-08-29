search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伯靈頓商店BURL-US的目標價調升至335元，幅度約6.01%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對伯靈頓商店(BURL-US)提出目標價估值：中位數由316元上修至335元，調升幅度6.01%。其中最高估值390元，最低估值299元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予伯靈頓商店評價：積極樂觀18位、保持中立0位、保守悲觀0位。

伯靈頓商店今(29日)收盤價為295.28元。近5日股價上漲6.01%，標普指數上漲2.07%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


