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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至0.05元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.05元上修至0.05元，其中最高估值0.11元，最低估值-0.04元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.11(0.11)1.663.231.38
最低值-0.04(-0.04)0.51.091.38
平均值0.04(0.04)0.851.651.38
中位數0.05(0.05)0.81.551.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.93億41.81億54.42億66.58億
最低值31.62億36.55億43.03億66.58億
平均值31.83億39.12億48.09億66.58億
中位數31.82億39.06億47.62億66.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-1.60-2.51-3.34-1.67
營業收入8.70億13.49億15.88億23.23億

詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAFRM

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