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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股AFRM-US的目標價調升至72.5元，幅度約3.57%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)提出目標價估值：中位數由70元上修至72.5元，調升幅度3.57%。其中最高估值90元，最低估值56元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予Affirm控股評價：積極樂觀17位、保持中立8位、保守悲觀0位。

Affirm控股今(17日)收盤價為67.21元。近5日股價下跌3.57%，標普指數上漲0.01%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股AFRM市場預估目標價

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