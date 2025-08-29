鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股AFRM-US的目標價調升至85元，幅度約13.33%
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)提出目標價估值：中位數由75元上修至85元，調升幅度13.33%。其中最高估值110元，最低估值64元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予Affirm控股評價：積極樂觀16位、保持中立8位、保守悲觀0位。
Affirm控股今(29日)收盤價為79.99元。近5日股價上漲13.33%，標普指數上漲2.07%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
