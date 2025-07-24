鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至0.06元，預估目標價為75.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.05元上修至0.06元，其中最高估值0.11元，最低估值-0.04元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.11(0.11)
|1.66
|3.23
|0.89
|最低值
|-0.04(-0.04)
|0.5
|0.83
|0.89
|平均值
|0.05(0.05)
|0.84
|1.59
|0.89
|中位數
|0.06(0.05)
|0.8
|1.55
|0.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.93億
|40.26億
|50.89億
|61.97億
|最低值
|31.62億
|36.55億
|43.03億
|61.97億
|平均值
|31.83億
|38.93億
|47.70億
|61.97億
|中位數
|31.84億
|39.00億
|47.62億
|61.97億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.60
|-2.51
|-3.34
|-1.67
|營業收入
|8.70億
|13.49億
|15.88億
|23.23億
詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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