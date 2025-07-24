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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至0.06元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.05元上修至0.06元，其中最高估值0.11元，最低估值-0.04元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.11(0.11)1.663.230.89
最低值-0.04(-0.04)0.50.830.89
平均值0.05(0.05)0.841.590.89
中位數0.06(0.05)0.81.550.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.93億40.26億50.89億61.97億
最低值31.62億36.55億43.03億61.97億
平均值31.83億38.93億47.70億61.97億
中位數31.84億39.00億47.62億61.97億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-1.60-2.51-3.34-1.67
營業收入8.70億13.49億15.88億23.23億

詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAFRM

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