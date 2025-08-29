鉅亨速報 - Factset 最新調查：霍梅爾食品(HRL-US)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為30.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對霍梅爾食品(HRL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.6元下修至1.44元，其中最高估值1.61元，最低估值1.43元，預估目標價為30.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.61(1.63)
|1.81
|1.92
|最低值
|1.43(1.55)
|1.53
|1.64
|平均值
|1.49(1.6)
|1.61
|1.74
|中位數
|1.44(1.6)
|1.55
|1.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|121.77億
|125.54億
|128.95億
|最低值
|120.99億
|123.64億
|127.48億
|平均值
|121.42億
|124.62億
|128.23億
|中位數
|121.48億
|124.82億
|128.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.66
|1.66
|1.82
|1.45
|1.47
|營業收入
|96.08億
|113.86億
|124.59億
|121.10億
|119.21億
詳細資訊請看美股內頁：
霍梅爾食品(HRL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
