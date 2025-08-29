鉅亨速報 - Factset 最新調查：霍梅爾食品(HRL-US)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為30.50元

search icon



Factset 最新調查：霍梅爾食品(HRL-US)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為30.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對霍梅爾食品(HRL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.6元下修至1.44元，其中最高估值1.61元，最低估值1.43元，預估目標價為30.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.61(1.63)1.811.92
最低值1.43(1.55)1.531.64
平均值1.49(1.6)1.611.74
中位數1.44(1.6)1.551.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值121.77億125.54億128.95億
最低值120.99億123.64億127.48億
平均值121.42億124.62億128.23億
中位數121.48億124.82億128.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.661.661.821.451.47
營業收入96.08億113.86億124.59億121.10億119.21億

詳細資訊請看美股內頁：
霍梅爾食品(HRL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSHRL

Empty