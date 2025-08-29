鉅亨速報 - Factset 最新調查：霍梅爾食品HRL-US的目標價調降至32.5元，幅度約5.8%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對霍梅爾食品(HRL-US)提出目標價估值：中位數由34.5元下修至32.5元，調降幅度5.8%。其中最高估值41元，最低估值26元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予霍梅爾食品評價：積極樂觀3位、保持中立9位、保守悲觀1位。
霍梅爾食品今(29日)收盤價為25.22元。近5日股價下跌5.8%，標普指數上漲2.07%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉輝達財報+GDP驚喜助攻 標普首度突破6500點 攜手道瓊登新高
- 荷美爾前CEO回鍋暫代15個月
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伯靈頓商店BURL-US的目標價調升至335元，幅度約6.01%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：輝達(NVDA-US)EPS預估上修至4.5元，預估目標價為210.00元
下一篇