search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：霍梅爾食品HRL-US的目標價調降至32.5元，幅度約5.8%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對霍梅爾食品(HRL-US)提出目標價估值：中位數由34.5元下修至32.5元，調降幅度5.8%。其中最高估值41元，最低估值26元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予霍梅爾食品評價：積極樂觀3位、保持中立9位、保守悲觀1位。

霍梅爾食品今(29日)收盤價為25.22元。近5日股價下跌5.8%，標普指數上漲2.07%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股HRL市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
霍梅爾食品25.22-13.1%

延伸閱讀



Empty