〈美股盤後〉輝達財報+GDP驚喜助攻 標普首度突破6500點 攜手道瓊登新高

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-08-29 05:04

‌



標普 500 指數週四 (28 日) 首度突破 6500 點，攜手道瓊再登巔峰，投資人消化美國經濟成長意外加速，以及人工智慧 (AI) 巨頭輝達財報結果。

輝達財報+GDP驚喜助攻 標普首度突破6500點 攜手道瓊登新高 (圖：REUTERS/TPG)

輝達最新財報雖未能達到投資人高預期，但證實與 AI 基礎設施相關的支出依然強勁，支撐 AI 概念股漲勢。

‌



美國今年第二季經濟成長率超乎預期強勁，美國商務部經濟分析局 (BEA) 週四公布的數據顯示，第二季國內生產毛額 (GDP) 季增年率修正值為 3.3%，高於初值 3% 與第一季的萎縮 0.5%，也勝過市場預期的成長 3.1%。

市場焦點接下來將集中於週五公布的聯準會偏好的通膨指標，即個人消費支出物價指數 (PCE) ，以及下週即將公布的非農就業報告。

政經方面，歐盟週四提出立法草案，計劃取消對美國工業品關稅，並對部分美國海鮮與農產品提供優惠，以換取美方自 8 月 1 日起將歐洲汽車及零組件關稅大幅降至 15%。

美股週四 (28 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 71.67 點，或 0.16%，收 45,636.9 點。

那斯達克指數上漲 115.019 點，或 0.53%，收 21,705.158 點。

S&P 500 指數上漲 20.46 點，或 0.32%，收 6,501.86 點。

費城半導體指數上漲 28.44 點，或 0.49%，收 5,853.05 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 238.12 點，或 1.55%，收 15,560.68 點。

標普 11 大板塊漲跌互見，通訊服務 (+0.94%)、能源 (+0.68%) 與資訊科技 (+0.65%) 領漲大盤。防禦型板塊走弱，公用事業 (-0.87%)、必需消費 (-0.47%) 與醫療保健 (-0.42%) 跌幅居前。(圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭集體走揚。Meta (META-US) 漲 0.50%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.90%；Alphabet (GOOG-US) 上漲 2.00%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.57%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.08%。

台股 ADR 倒成一片。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.43%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.50%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.45%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.32%。



企業新聞

輝達 (NVDA-US) 微跌 0.82% 至每股 180.12 美元，輝達週三盤後公布上季 (5 至 7 月) 財報，營收與獲利均優於預期，但受資料中心營收疲弱影響，整體成長放緩，加上本季展望保守，執行長黃仁勳表示，新一波工業革命已啟動，AI 投資熱潮仍在持續，預估至 2030 年 AI 基礎建設支出將達 3 兆至 4 兆美元。

台積電 ADR (TSM-US) 小跌 0.43% 至每股 238.27 美元，換算價 1457.26 元，折溢價率 25.63%。

台積電預計在 2025 年底進入 2 奈米晶片的量產階段，而蘋果 (AAPL-US) 已搶下接近一半的產能，顯示其在尖端製程競賽中的優勢地位。業界普遍預期，這項技術將在 2026 年的 iPhone 18 系列中率先亮相，凸顯蘋果持續卡位先進製程的戰略意圖。

微軟 (MSFT-US) 收紅 0.57% 至每股 509.64 美元，微軟宣布開始測試自主開發的 MAI-1-preview AI 模型，試圖減少對 OpenAI 技術的依賴，這是該公司首個端到端自主訓練的基礎模型。

Bath & Body Works (BBWI-US) 挫跌 6.91% 至每股 29.36 美元，該公司第二季獲利不及預期，因成本上升及消費者非必需品支出疲弱。

Spam 母公司荷美爾食品公司 (HRL-US) 暴跌 13.09% 至每股 25.22 美元，創 52 週新低。公司稱，由於肉類、堅果及其他原料成本上漲侵蝕公司利潤，將提高旗下產品售價。

華爾街分析

Melius 機構科技股研究主管 Ben Reitzes 表示，輝達財測未納入中國市場，一些投資人原本預期會包含部分對華銷售，或許因此更堅信未來仍有望繼續出貨中國。他指出，中國以外的核心業務增長強勁，預期第四季將迎來更大幅度的成長，並認為「所有條件都已具備」。

Niles Management 創始人 Dan Niles 表示，雖然短期內重新向中國銷售可能利多輝達，但長期來看，中國自主研發晶片的進展將使輝達面臨更大市場風險。他以華為為例指出，中國正加速擺脫對美國技術依賴，投資人未來需關注長期競爭壓力。