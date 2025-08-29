鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-29 15:46

在資產品質壓力之下，中國銀行業者正加速甩掉不良資產包袱，今年 8 月以來，多家國有大行、股份行及地方中小銀行密集上架不良資產包，部分資產包轉讓價格低至 0.15 折起拍。

低至0.15折起拍！中國銀行業者加速甩賣不良資產。（圖：Shutterstock）

本月 27 日，建設銀行河北省分行連發兩條個人不良貸款轉讓項目公告，兩筆資金均來源於個人經營性貸款，未償本息總額分別達到人民幣 4,263.30 萬元、6,425.83 萬元，加權平均逾期天數均不到一年。據計算，兩筆不良資產轉讓的起拍價分別降至 480 萬元和 710 萬元，相當於 1.1 折出售。

近期金額較高的幾筆不良資產，主要來自信用卡透支領域。

此前不久，華夏銀行批量上架 7 個年份久遠的不良資產包，最低加權平均逾期天數為 1,488 天，均來自信用卡透支。

7 筆不良資產包涉及的借款人戶數均在 2 萬戶以上，最高達到 40,372 戶，5 份資產包未償本息總額在人民幣 15 億元以上。其中一筆未償本息總額為 17.51 億元的資產包，以 2,580 萬元的價格起拍，相當於 0.15 折甩賣。

銀登中心發布的 2025 年第一季不良貸款轉讓業務統計數據顯示，在各類資產中，信用卡透支類不良資產的平均本金回收率最低，僅 5.8%。

北京德和衡（上海）律師事務所高級合夥人、德和衡研究院上海分院院長白耀華律師認為，這或源於信用擔保弱化、客戶還款能力不足、催收有效性受限、資產轉讓折扣率低、風險識別滯後等因素。

「目前信用卡透支不良資產批量轉讓平均折扣率低，意味著銀行轉讓資產時『賤賣』，拉低了本金回收率。」白耀華說。