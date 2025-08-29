鉅亨網新聞中心 2025-08-29 16:20

中國 A 股三大指數今 (29) 日大幅收漲，上證指數(SSEC) 站回 3800 點大關，創 10 年新高，創業板指亦創下 3 年多新高，三大指數月線全數收紅。

〈陸股盤後〉三大指數齊揚 滬指站回3800點創十年高 創業板飆逾三年新高 （圖：Shutterstock） ​

滬指今日收高 0.37% 至 3857.93 點，8 月累漲 7.97%；深證成指 (SZI) 收紅 0.99% 至 12696.15 點，8 月累漲 15.32%，創業板指收漲 2.23% 至 2890.13 點，8 月累漲 24.13&，滬深北三市成交額人民幣 2.8.06 兆元。

大盤方面，鋰電池族群集體反彈，寧德時代漲超 10%，國軒高科等多股漲停，軍工類股尾盤大爆發，北方長龍、長城軍工等漲停，白酒類股亦觸底反彈，五糧液、老白乾酒、貴州茅台等上漲，工業富聯午後亦亮燈漲停，總市值首破 1 兆人民幣大關

下跌族群方面，半導體類股今日回調，在寒武紀跳水，晶圓大牛股東芯股份停牌核查的影響下，半導體股一度領跌兩市，氣派科技、恆玄科技、盛科通信、盛美上海、芯源微等跌超 6%。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 1997 檔股票上漲，3305 檔下跌，平盤 121 檔，三市共 102 檔漲幅在 9% 以上，27 檔股票跌幅在 9% 以上。

消息面上，中國國家發改委表示，將加快建設全國統一大市場，研究制定縱深推進全國統一大市場建設的行動方案，強化妨礙全國統一大市場建設典型案例通報，持續推進市場准入壁壘清理整治行動，統一政府行為的尺度，進一步規範地方招商引資行為，加快推進價格法修訂，推出互聯網平台價格行為規則，將會同有關部門依法依規查處低於成本傾銷、誇大和虛假宣傳的行為，加快治理部分領域的內卷、無序競爭和市場失序等問題。

此外，發改委還說，將圍繞《關於深入實施「人工智慧 +」行動的意見》進一步加大統籌，與各方一起共同努力，形成合力。在實施行動過程中，將推動各地立足區位特點、資源稟賦和產業基礎，科學確定發展重點，形成各具特色、優勢互補的發展態勢，堅決避免無序競爭和一哄而上。

相關機構表示，展望後市，長期樂觀，尤其是通訊、晶圓等代表先進生產力的科技行業景氣度延續值得期待。海外方面，傑克森霍爾會議打開 9 月降息窗口，寬鬆的美元流動性外溢推動本輪全球市場的「水牛」行情。美元指數年初以來大幅下跌約 10%，接近長期均值水準，為美國以外市場創造有利條件。在全球牛市中，A 股憑藉獨特優勢展現潛力。

中原證券指出，2025 年 A 股上市公司整體獲利成長預期由負轉正，結束先前連四年下滑趨勢，其中科技創新領域獲利彈性最為顯著。聯準會 (Fed) 釋放降息訊號，全球流動性預期寬鬆，美元走弱利於外資回流 A 股。中長期來看，居民儲蓄轉移、政策紅利釋放及獲利週期回升三大動力依然穩固，中期慢漲格局可望延續，短期料將以穩定震盪上行為主，但仍須密切關注政策面、資金面以及外盤的變化，短線上建議專注於軟體開發、半導體、通訊設備以及電子元件等產業的投資機會。

財信證券指出，近期市場結構分化較明顯，以算力硬體、半導體晶圓板塊為主的科技股主導行情，其餘方向輪動較快。中期來看，反內捲政策及需求端政策將是影響 A 股漲勢的重要因素，居民儲蓄存款入市將是市場指數走強的重要支撐，目前繼續維持指數震蕩偏強運行、投資容錯率將提升、積極參與 A 股市場的判斷。