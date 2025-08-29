英特爾：美國政府入股 意在防止公司出售晶片代工業務

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-29 07:58

晶片大廠英特爾（Intel）(INTC-US) 財務長 David Zinsner 周四（28 日）表示，美國政府入股英特爾，是為了阻止英特爾出售晶片製造部門。

美國政府入股，意在防止英特爾出售晶片代工業務。（圖：Shutterstock）

上周美國政府與英特爾達成協議，將以約 89 億美元收購英特爾 9.9% 股份，成為大股東之一。這筆投資部分來自美國《晶片法案》提供的補貼。

協議還包含一項五年認股權證，如果英特爾對「晶圓代工業務」（即晶片生產工廠）的持股比例低於 51%，政府有權在未來五年內以每股 20 美元的價格再收購 5% 股權。

據《路透社》報導，Zinsner 周四在德意志銀行會議上表示：「我們將持股降至 50% 以下的可能性不大，所以我預計這項認股權證最終會失效。」

他說：「從政府的角度來看，他們對此事的看法一致，不希望我們剝離這項業務或將其出售給他人。」

英特爾是少數兼具晶片設計和製造業務的公司，但其晶片代工業務近年來持續虧損，拖累經營狀況。

Zinsner 表示，英特爾與川普政府的認股權證，可被視為某種制衡機制，以防我們走向政府不希望我們走的方向」。

他說，政府直接持股，可能會讓潛在客戶以不同角度看待英特爾。

今年 7 月，英特爾說，代工業務的未來，取決於能否為下一代製造工藝 14A 贏得大客戶，否則可能徹底退出代工業務。

Zinsner 說，英特爾專注於明年爭取大客戶，同時承諾在開發下一代製造技術和工藝時保持財務紀律。