鉅亨速報

Factset 最新調查：哈莫尼黃金HMY-US的目標價調降至15.17元，幅度約4.1%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)提出目標價估值：中位數由15.82元下修至15.17元，調降幅度4.1%。其中最高估值16.96元，最低估值10.42元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予哈莫尼黃金評價：積極樂觀0位、保持中立6位、保守悲觀2位。

哈莫尼黃金今(29日)收盤價為12.785元。近5日股價下跌4.1%，標普指數上漲1.34%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股HMY市場預估目標價

現貨黃金3419.890.68%
哈莫尼黃金12.775-12.9%

